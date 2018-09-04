中华老字号博览会周五开幕-“升级版”陕西北路老字号街同日将开街迎客

晨报记者 潘文

昨日，记者从中华老字号博览会新闻发布会上了解到，“2018第十二届中华老字号博览会”将于9月7日至9月10日在上海展览中心举行，200多家老字号企业将参展。开幕首日，刚刚升级改造完成的陕西北路老字号街也将正式开街迎客。

据了解，上海现有老字号品牌222家，为落实《全力打响“上海购物”品牌 加快国际消费城市建设三年行动计划》，市商务委全力推进“老字号重振专项行动”，通过搭建老字号集中推广、集聚发展平台，创新老字号品牌管理方式，鼓励发布“老牌新品”等，促进老字号改革创新发展，重振一批代表“上海购物”的老字号品牌。

200多家老字号齐聚

据介绍，本届博览会将于9月7日至9月10日在上海展览中心举行，展出面积达8500平方米，共有来自天津、江苏、山东、福建、广东、云南等省市及境外200多家老字号企业参展，博览会展品涵盖食品餐饮、轻工百货、服装鞋帽、珠宝首饰、家居用品、医药保健、品牌服务多个品类。

博览会特别设立了“老字号新品首发活动专区”，并将开展多场“老牌新品，时代匠心”产品展示秀，包括上海凤凰自行车、上海回力、九和堂、老凤祥、英雄钢笔、上海表业、古今内衣、张小泉、红双喜、上海制皂、西区雷允上、国际饭店、恒源祥、龙头家纺等在内的多家老字号品牌企业将在展会上进行新品首发，全力推进“老字号重振专项行动”，打响“上海购物”品牌。据组委会介绍，今年展馆外还将设置1000多平方米的美食区，观众不仅可以看，还可以当场品尝到老字号美食。

开展首日，刚刚升级改造完成的陕西北路老字号街将正式开街迎客。2009年，陕西北路作为老字号品牌的集聚地，被中国商业联合会中华老字号工作委员会冠名为“中华老字号第一街”。为了更好地推动区域老字号集聚发展，今年3月以来，静安区全面启动陕西北路老字号街升级改造工程，邀请专业团队进行整体形象升级，调整引入更多老字号品牌，从原来的12家增加至17家，全力打造老字号定制体验中心、文化展示中心、新品发布中心和营销体验中心。

根据品牌情况分类施策

记者从市商务委了解到，上海现有老字号品牌222家，其中经商务部认定的“中华老字号”企业180家，在全国占比16%，位居各省市第一。从行业分布看，零售服务行业占28%，食品加工行业占16%，纺织服装及日用品行业占14%，餐饮服务业占13%，文化艺术服务行业占12%，集聚着曾经最辉煌的制造、购物、服务和文化品牌。

市商务委通过大调研排摸了本市222个老字号基本信息、发展动态，分析研究企业情况，建立了222个老字号品牌数据库，从而制定“分类施策”的品牌管理方式。

相关负责人介绍说：“创新老字号品牌管理方式主要包括，对光明乳业、老凤祥等在全国市场具有影响力的龙头企业，对标国际一流企业，推动其实施国际化战略；对雷允上、凤凰自行车、回力等行业内居领先地位的品牌，鼓励其做大做强，抢占国内行业龙头地位；对龙凤旗袍、周虎臣曹素功等曾享誉全国的非遗，通过机制创新、人才选聘、资本引进等措施激发企业发展动力，并将其纳入非物质文化遗产保护名录，对接“老字号进校园”、老字号文化展等活动；对朋街服饰、悦来芳等已淡出市场、停止经营的品牌，通过搭建品牌价值评估、交易平台，以转让、商标许可等方式激活。”

鼓励发布“老牌新品”

据了解，90后、00后正成为消费主力军，其消费共性特点为展现个性化消费需求、追求高度便捷的消费方式、偏爱有内涵有故事的产品、兴趣爱好多元化。因此，加强老字号品牌宣传的难点和重点在于培养新生代消费群体。

为了给老字号企业的发展提供良好环境，黄浦区通过老字号“校园行”、“公益行”等活动，传播老字号品牌文化，结合沪上新媒体、微信大号等，围绕“上海购物”主题，设计宣传资料，在各酒店宾馆、商业百货等渠道供市民游客免费取阅。探索全渠道新零售业态模式，拓宽整合老字号推广渠道。

此外，市商务委鼓励发布“老牌新品”，推动老字号跨界合作伴手礼，组织光明、蜂花等老字号发布“上海优选伴手礼”，进驻购物节“上海优礼”快闪店。参与上海“打造全球新品首发地”，组织7个老字号品牌现场展示新品。举办“老牌新品”发布秀，在9月6日举办的第二届“中国红”老字号文化节活动上，将有5家企业共同发布“老牌新品”，以全球顶尖时尚资源赋能老字号。开展老字号“中华行”，组织上海老字号品牌参与重庆、陕西、云南等省市重大会展，打响“上海品牌”名片。下阶段，依托长三角区域市场一体化机制，将在长三角重点城市的知名商圈举办“中华行”活动，运用集装箱快闪店形式，集中展示推广上海老字号新品。