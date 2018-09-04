上海公共停车信息平台在建中-未来可家中订好停车位 然后一路引导自动泊车

晨报记者 钟 晖

上海将全力打造智能化停车系统，为驾车人提供从家中预订车位、一路引导至停车目的地的全程服务。到2020年，上海将打造完成停车信息化系统工程。昨天，在沪召开的“物联网时代智慧停车的应用与未来”论坛上，上海城乡建设与交通发展研究院智能交通研究中心主任朱昊，为大家介绍了上海的智能停车的现状与未来。

停车诱导系统

已覆盖重点商务区

论坛上，朱昊为与会者描述了停车智能化系统给驾车人带来的便捷，那就是实现出行全过程的综合信息服务：从家中出门前查询和预订车位，途中借助路侧诱导屏或移动导航设备，到达办公或商业设施，以不停车收费方式进入停车场库入口，然后在内部路径引导或室内导航推送下，到达预订的区域或停车位，“期间停车场将有自动泊车模式启动，无需人工驾驶，就能方便而准确地停泊到车位上。离开时，由查询设备或手机推送服务，提示车辆位置和路径”。

朱昊说：“上海正在试点建设‘公共停车信息平台’，该平台将接入所有公共停车场的联网数据，即时车位信息尽收其中。各种停车信息也可以接入政府开辟的停车App，将实用资讯传递给公众。”

还有，为构建一张实时更新的“停车地图”，部分区域已经在车位上配置电磁感应器等：当车位上停有车辆或车位无车占用时，感应器都会发出信号，中央控制平台就能同步予以显示。通过这套物联网技术，车位信息能瞬间在平台上实现智能化识别、定位、跟踪和管理。

记者在论坛上获悉，停车诱导系统已经基本覆盖市区的重点商务区，其中包括黄浦、徐汇、静安、长宁、杨浦、虹口、普陀、闵行等区域，接下来将向郊区拓展。今后，驾车族获取停车信息的渠道也会更加丰富，除了在显示屏上摄取外，还有语音、网站、短信等途径获取信息，既能在平台进行停车信息语音查询，也可在网站上浏览停车场信息，也可通过手机编辑短信发送到指定号码进行查询。

道路停车费

将实现“移动支付”

到去年年底，上海已经基本完成停车场库的电子收费系统的标准化改造，改造接入数量达2600多家。不过，朱昊指出，上海道路的停车收费系统目前相对落后，市民希望能开通移动支付手段，“道路停车收费还存在讨价还价以及逃费等情况，下一步需要对这一块进行发力以求改善。”

目前，道路停车费用多为交通卡支付，没有带交通卡可以代刷卡，但移动支付已经日趋普及，市民希望停车付费能更加方便。朱昊表示，停车管理系统要升级，要能支持多种支付手段，做到除了支持交通卡外还要能支持微信、支付宝等；还将实现自助缴费，做到不需要人来干预。

记者在论坛上同时获悉，为缓解居民停车难问题，上海正在推进车位错时共享利用的实事项目，各区明确有效对接指标，要求场库拿出从时间上、空间上、价格上均能够互相匹配的泊位作为错时共享泊位。就在昨天，浦东的如日商务园、亿丰时代广场、宝丰市场、杨南停车场4处点位同意“资源共享”，分别提供了15、23、60、300个共享停车位，总数达到398个，而共享停车位的租金将参照附近小区的停车费计算。