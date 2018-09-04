新学期“强校工程”116所公办初中亮相 “名校长+名师”基本配备到位-市教委：通过“强校工程”实验校的建设，带动更多学校强起来，进一步抬高上海教育的底部

晨报记者 樊 巍 朱晓芳

未来3年，上海将着力打造116所公办初中。7月2日，上海市教委发布《关于实施百所公办初中强校工程的意见》，要把百所公办初中建成“家门口的好初中”，本市教育生态进一步调整。

时隔两个月，新学期开学第一天，纳入上海百所公办初中强校工程（下文简称“强校工程”）的116所公办初中正式亮相。

这些被纳入名单的公办初中，和两个月前相比，到底有什么不一样？政策中提到的名师、名校长，开学季是否配备到位？与紧密型学区化集团化办学、“名校长名师培养工程”（简称“双名工程”）、新中考改革“三结合”的“强校工程”，给这些学校带来怎样更深层次的变化？记者就“百校之变”做了调查。

[生源之变]

5名学生从市区转回崇明

上周五，初二学生郁达坤到崇明马桥中学报到。感受百年老树下的阴凉，在班级里做了自我介绍，这个14岁的大男孩笑了。

两个月前，郁达坤是市中心一所优质公办初中风华初中的学生。对不少家长来说，这是一所挤破脑袋都想进的学校。8月初，郁达坤的父亲身体不大好，准备在崇明老家休养一段时间，给孩子动了转学的念头。这时，在崇明区教育局的网站上，郁达坤父亲看到“强校工程”学校全名单，马桥中学进入他的视野。他们去校园做了一番实地考察，不仅看到了校园环境，还与校长倪舜、教务老师等见了面。“这是一所平凡的初中，但也有考上市重点高中的学生。而且校园氛围好，老师们很友善。”与另一所民办初中对比之后，父亲征求了孩子的意见，郁达坤表示愿意在马桥中学就读。

据悉，今年从市区转到马桥中学的，一共有5名学生。而在以往，每逢开学，总有一些学生要转学到市区或城区。

马桥中学，位于崇明岛中部港沿镇，有着150年历史，是一所典型的农村小学校，“强校工程”中，将与品牌公办静教院附校结对。静教院附校校长张人利作为上海教育改革的一张名片，也吸引着家长慕名而来。有家长说：“现在马桥中学是全市重点打造的学校，会越办越好，我们何必舍近求远？”

发生改变的，不仅有郊区的学校，还有市中心的学校。

五四中学，这所同样与静教院附校结成“办学共同体”的初中，新学期也让孩子和家长们眼前一亮。“我们要逐步做到两所学校‘课程统一、教学统一、评价统一’。当然，这不可能一步到位，因为学生不一样。但可以让部分学生先来，再慢慢扩展开来。”校长张人利的话，让家长们精神一振。

不仅初中，小学的学生家长也收获了开学季的利好。“静教院附校小学部老师将到我们学校来上课。”在五四中学所对口的公办小学静安实验小学家长圈里，这个消息传疯了。“今年是幼升小公民同招第一年，真没想到选公办小学，还会有‘彩蛋’。”静教院附校将通过派出专家团队、联合研修、互换老师等举措，提高五四中学、静安实验小学的办学质量。

把对口的小学一起纳入“强校工程”，是因为，“这次百所初中强校工程，比以往任何一次的要求都更高。”张人利说：“对‘强校’这块，提出了明确的标准。家长对学校的满意度、初中对口小学生源的留存度，都是将来实打实的评估标准。以往，更多的是过程评估，而现在是结果评估。怎样让家长满意、让初中对口的生源留下来？我想到，要让对口的小学一起做。不仅要让静教院附校的初中与五四中学密切交流，而且要让静教院附校小学部老师提前介入静安实验小学，同步提高小学的办学质量。而且，我每做一步，都要到静安实验小学去宣传一次。义务教育阶段公平而有质量的教育，是追求的目标。这样做，最终可以让大部分学生进入到对口学校中。”

[师资之变]

嘉定3所学校换了校长

嘉定8所公办初中纳入“强校工程”名单，其中华亭中学、徐行中学、外冈中学都新换了校长，这是开学季嘉定学生家长们热议的新闻。

如果说教育是“一团火点燃一团火”，新上任的华亭中学校长周春艳就是“那团火”。“开学华亭学校将推出‘芽芽手册’……”“教师节我们将做一个提升教师幸福感的计划，加大青年教师的培养力度……”“在初中强校方面，我们将更加密切与托管的迎园中学的合作……”电话的那头，传来爽朗的笑声，面对记者提问，1974年出生的她给出一串新思路，有想法有活力。

华亭中学地处乡镇，以“耕读”为校园文化。对接新中考，新学期学校将更加重视社会实践、职业体验等，让学生更多走进哈密瓜主题公园、毛桥集市等社会实践基地，学习种植技术、民俗文化，让书本上的知识活起来，积极探索与当地农业生态结合的课程。“办适合学生发展的课程，才可以为学生提供充足的发展空间。”周春艳说。

目前，华亭中学青年教师团队由迎园教育集团定期培训。暑假里，迎园中学进行教师培训时，华亭中学的教师也同时参加，两所学校老师在学习交流中，管理力、执行力和思考力都有提升。上海市新优质学校迎园中学校长张莉琴说：“这次合作，表面上看是托管，实际上也能帮助迎园中学再生长，迎来学校质量新高度，是一种双赢。”

按照政策，“强校工程”将与“双名工程”紧密结合，通过配备和培养，每一所“强校工程”实验校都将配备或常驻1名市级名校长（含培养对象、特级校长）、2名名师（含培养对象、特级教师）。

新学期开学前，116所实验校“双名工程”配备基本到位，都配备或常驻1名市级名校长或申报第四期“双名工程”。其中19所学校的校长是前三期“双名工程”的主持人或学员，25所学校拥有了特级教师或前三期“双名工程”成员。

不仅如此，一些区在进行新尝试。嘉定区关注的，不仅是8所“强校工程”的校长，更关注全区36所初中的校长。36名校长被编成一个班，在接下来的一年里，这个班级的所有成员，将进行各种学习。学习方式，也许是学校里的一场辩论，也许是到中心城区学校的一次实践考察，也许是一次理论探讨、质量分析，也许是一次分组讨论……不拘一格，每个月进行一次。区教育局长姚伟说：“我想训练一支‘奔跑中的野战军’，这比蹲点更有价值。”

[深层之变]

实现全面提升与发展

闵行区教育局长恽敏霞介绍，该区有7所公办初中进入“强校工程”，但她更希望是以点带面，7所学校带动全区44所初中走向更强。嘉定区教育局长姚伟则向记者展示了一份嘉定初中“分类管理，精准施策”计划，全区36所初中被分为示范初中（7所）、优质初中（15所）、潜质初中（14所），“但是，这 36所初中的分类并不是一成不变，而是一年一评估，一年一变化。改变阵营的初中，将采取对应阵营的发展方式，从而促进全区初中的发展。”

发生改变的，不仅仅是116所公办初中。

用市教委副主任贾炜的话来说：“这是一个点与面的关系。”“通过116所强校工程实验校的建设，整体带动面上更多学校强起来，实现全面提升与发展，从而进一步抬高上海教育的底部。”这是百校背后更深层次的变化。

据介绍，这些实验校大多明确了优质资源“一带一”“一带二”等带动方式。初步统计，有29所市实验性示范性高中、7所区实验性示范性高中、46所优质品牌公办初中领衔组建紧密型集团或学区，在新学期对实验校做优质资源强力带动。

与品牌公办结对，是“强校工程”的模式之一。而令不少家长惊讶的是另一种模式：民办初中托管结对。在很多家长看来，公、民办是竞争关系，怎么可能？

但在记者了解到的部分名单里，这就成为了现实。例如，嘉定区民办华二初中结对戬浜中学，闵行区世外集团结对浦江一中、三中，上宝中学结对颛桥中学，静安区民办田家炳中学结对彭浦三中。

嘉定华二初中将如何帮助戬浜中学发展？面对记者的提问，校长何晓文拿出了一份《学生“手拉手”活动合作协议》。协议显示，戬浜中学每学期派学生到华二参观学习，做一天“华二生”，华二也将派出学生到戬浜，而两校教师之间将开展教育教学研修活动。

邹佳鑫是戬浜中学六年级学生。两校“手拉手”之后，今年5月底，她参加了华二的科技节，机器人A I、VR虚拟现实、F1方程式赛车……邹佳鑫穿梭在会场，领略科技的魅力，学到不少课本以外的科技知识，而与华二学生的交流，更令他眼界大开。对此，何晓文颇有触动，“孩子们的眼睛放着光，那是他们对知识的渴求。这样的交流不错，华二的师生也收获很多，这是一种教育，让他们更珍惜教与学的机会。”

公办初中的孩子们和老师，将有机会到民办初中去体验和学习。而借鉴好的民办学校经验，进一步加强公办初中建设。

螺蛳壳里做道场，小学校酝酿大作为

“强校工程”激发了更多初中活力

晨报记者 李星言

地方小、学生少，这原本可能是办学的劣势，但“强校工程”促发许多学校盘整资源，把课程做精、做强，实现在大班教育下难以完成的个性化、精细化教育。硬件设施完善、名校资源支持、师资优化、内驱力提升……种种利好消息在家长圈里刷屏。

构建特色课程图谱

黄浦区启秀实验中学地处市中心，是一座百年老校。

校长顾瑛介绍，该校成为“强校工程”实验校后，依托上海市实验学校的优质资源，以项目合作的形式培育特色课程，构建自己学校的特色课程图谱。

比如，该校已经建立了两个英语视听教室，并将在前期开设英语课程的基础上，建设智能听说系统，并且引进了分级阅读教学系统，为不同学生提供个性化的教学设计。同时，学校还开展外教移动课堂的项目，让学生走出校园，由外教带领，在户外和场馆进行开放式的情景教学；此外，学校还培养科技特色，目前已经建成头脑奥林匹克实验室，接下来还将建设科创机器人实验室等，形成稳定的学校科技品牌项目。

加入实验校后，该校多渠道多层次地开展教师培养，遴选了不少于5%的教师纳入“双名工程”种子计划，还派优秀教师去国际学校跟岗。

对接新中考开新课

普陀区兴陇中学依托曹杨二中教育集团，在人才培养、课堂质量提升、“一轴两翼”课程模式衔接等方面实施对接。该校与曹杨二中6名特级教师、4名正高级教师工作室紧密对接，聚焦语文、数学、外语、物理等学科，请专家教师“坐堂问诊”，指导教师进行专业诊断，发现优势，寻找问题，在实践中反思，在反思中提高，促使一批有潜力的教师脱颖而出。

对接新中考改革，今年兴陇中学将和曹杨二中联合开设意大利语课程，以满足学生的需求；联合开设stem课程，培养学生的科学知识和科学精神。除此之外，还将开设“绍兴研学”综合课程和“劳模课堂”。

师资、课程充分联动

在徐汇区梅陇长桥地区，长桥中学承担了徐汇南片人口入学的重要任务，外来随迁子女占比大，一路相隔的徐汇区园南中学则成为了长桥中学的支援校。

园南中学校长史晓燕介绍，该校的骨干教师团队和长桥中学柔性流动，教师联合教研，在课程资源上也进行了共享。同时，因为两校距离近，所以在场馆设施上也实现了联动。史晓燕坦言，“支援”的终极目标，是激发长桥中学的自主办学力，达到真正的“强校目标”。

组建专家指导团队

根据政策要求，建立“强校工程”专项经费，重点用于实验校校舍改造、专用教室建设、设施设备更新、特色课程建设等项目，目前闵行有5所学校的校园符合最新标准，闵行区教育局对目前校舍困难的曹行中学和吴泾中学改扩建优化。区教育局对由教育学院组织专家，对全区44所公办初中作了细致的调研，包括师资队伍、课程建设等，建立“一校一团队”的专家群，9月进行初态评估，对全部44所初中都要制定“一校一方案”；不仅如此，闵行区教育局还明确，教师提升力计划对初中优先开展，引进多方资源，建设紧密型集团或学区，力争使全区44所公办初中都在强校过程中得到提升。

记者了解到，市教委委托市教科院普教所建立增值评估制度，以学生发展为核心，将“绿色指标”表现、学校综合考核等进步情况作为主要指标，综合反映实验校建设成效。同时，建立实验校发展性档案，实施“一校一档案”制度，动态反映学校干部培养、教师发展、学生成长、资源配置、课程教学、特色建设等方面的发展情况，过程性反映实验校的发展变化。

市级层面组建了16人的公办初中强校工程市级指导专家团队，包括教育管理、教学研究、教育科研领域的专家，将开展各区“强校工程”实施方案和实验校“强校工程”三年实施规划进行论证。

政策要求各区为每所实验校配备不少于3名指导专家，目前部分区已配备齐全，其他区也在配备之中。