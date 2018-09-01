南京东路街道探索通过“抽户”改造旧里-承兴里居民期盼厨卫独用

晨报记者 何雅君

没有卫生间，自备木马桶每天倒，没有厨房，只能在房间里辟一角煮饭……黄浦区百年石库门承兴里地处市中心，居民的生活条件却很“落伍”。为了探索全新的“留改”模式，黄浦区南京东路街道正在进行试点改造，通过调整空间结构、“抽户”等方式释放空间，为还在使用手拎马桶的承兴里居民打造独用厨卫。

旧里无厨卫设施

黄河路上的承兴里是一片砖混结构的石库门里弄住宅，建于上世纪二三十年代，位于上海市历史风貌保护街坊内，分为旧里和新里。新里的居民普遍使用公用卫生间和公用厨房，每天排队上厕所，临近饭点挤在一起烧菜。旧里的住房条件更差，连公用厨卫都没有，还在使用手拎马桶，或者跑公共厕所。

在保留石库门建筑原始风貌的前提下，要想解决缺少独立厨卫设施等问题，承兴里内部必须进行结构上的改变。经过考量，南京东路街道选择了黄河路281弄1-31号单号的两幢新里房屋，和黄河路253弄58-126号双号的一幢旧里房屋，作为一期改造试点。

可是，改造的空间怎么来？考虑到新里和旧里情况不同，街道制定了不同的改造策略：新里3000多平方米试点房屋内居住了103户居民，预计可以通过公共空间改造，为现有居民挤出打造独用厨卫的空间；旧里2000多平方米试点房屋内有150户居民和7户单位，居住密度较高，因此决定采用“抽户”方式，迁走一部分住户，降低居住密度后再进行房屋改造。

32户居民同意抽户

按照计划，新里的改造先“动起来”了。居委干部告诉记者，103户居民签约同意改造后，已经暂时搬离，等改造结束后再搬回来。和新里的公共空间改造相比，旧里的抽户难度更大，要采用与部分居民解除租赁关系的方式，腾出300平方米左右空间，供改造使用。经过计算，若能抽离28户居民，腾出的空间就能达到标准。

抽户原则如何制定、以何为标准，在上海并无先例。为了让居住部位不调整、局部调整和全部调整的三类住户获益均衡，黄浦区相关部门制定了旧里的抽户原则：居民中优先考虑处于原始公共部位的、设计方案需要的、居住密度特别高的和面积特别小的。按照这一原则，在刚刚结束的抽户签约期内，共有32户居民签约同意抽户，7家单位也全部答应搬离，共腾出319平方米。根据居住面积的大小，黄浦区将对抽户的居民家庭进行货币补偿。

南京东路街道相关负责人表示，此次根据新里、旧里的不同情况制定两种改造策略，均有一定代表性，希望探索可以推广复制的经验。承兴里的改造一共分为三期，如果一期试点能够成功，还会推进二期、三期的改造，届时仍将根据实际情况制定方案。