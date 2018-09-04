求知小学 黄奕警官现场讲授校园安全课

记者 吴艺璇 杨青霞

晨报讯 “001！001！”黄奕警官呼叫道，“收到！”120名同学异口同声，昨天上午10时，人气授课警官——市公安局治安总队的黄奕来到求知小学，为来自该校的120名二年级的同学和30多位家长代表带来一堂现场版的校园安全教育课。

黄奕出现在2日播出的《公共安全教育开学第一课（第二季）》中，昨天一上课，他就节目中“乘坐轨道交通”内容进行提问：“考一考同学们，我昨天说的乘坐轨道交通要注意哪三个要素啊？”“数字，颜色，箭头！”“你们真棒，一字不差都背出来了！”黄奕警官对同学们的记忆力赞不绝口。

课堂上，为了能与黄奕警官互动体验，同学们踊跃举手，被选中的两位小“特警”与黄奕警官来了一场惊心动魄的模拟抓捕，互动中同学们学会了“掩护”、“行动”、“完成任务”等手势。随后，黄奕警官还邀请四名同学一起模拟逃离火灾现场，同学们排着队低姿扶墙、湿巾捂鼻、俯身前行。学得好的同学都会得到黄奕警官送出的警察公仔作为奖励，但黄奕警官提醒小朋友：“一旦逃出，绝不返回。即使我送你们的警察公仔忘了拿，也不能返回哦！”

校园安全教育课，以一部由黄奕警官和同学们一起演绎的“我是小小社区巡逻员”的情景短剧，拉下了帷幕。