打虎山路一小 师生同台上演课本剧

记者 李星言

晨报讯 昨天早上，杨浦区打虎山路一小的校园里，洋溢着师生的欢笑，一台新颖的“师生同台课本剧”作为《开学第一课》，为孩子们带来了满满的正能量。

老师戴上了假胡子、学生穿上了长袍马褂……这出《寻访先辈光辉足迹》的课本剧引得学生时而欢笑连连，时而又凝神思考。

大队辅导员孙老师告诉记者，该校分别有教工演剧社和学生演剧社，今年5月时，首次自编、自导、自演，师生同台演出原创课本剧《寻访先辈光辉足迹》，还在本市举办的“童心向党不忘初心”汇演中夺得中小学生组全市第三名。这出剧总共10分钟，截取了历史发展里的几朵浪花，比如第一个场景就是关于“国歌的诞生”，还原当年聂耳创作国歌时的情景；第二个片段，则是切换到鲁迅纪念馆，从论语到三味书屋，突出博览群书的重要性……两位男老师出演了鲁迅和私塾先生，而十几名四五年级的学生也在课本剧中担纲聂耳、殷夫等多个角色。

不仅如此，在开学第一天，同学们分享暑假生活的趣事和见闻，一个“上海里弄微更新”项目吸引了不少师生的关注。原来，暑假里，有十几名三年级学生组成雏鹰假日小队，他们用投影仪把图画投射在老弄堂的墙上，再勾勒、上色，陈旧的弄堂墙面顿时有了美丽的彩绘图案，小学生对改造老旧里弄献出了自己的一份力。