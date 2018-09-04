●开学第一课-“7岁萌娃报火警”搬上课堂-报警沉着，但地址没说清楚 消防官兵讲解报警要素，教授逃生技巧

晨报记者 倪 冬

暑假期间，因为爸爸上班，妈妈短暂离家，7岁男孩铭铭独自一人在家时，发现床头的手机充电器和拖线板突然烧了起来，卧室里很快充满了浓烟！

铭铭第一反应是从卧室里跑出去，然后打了119。奶声奶气的他在报警时所表现出的沉着冷气，获得了上海警方的肯定。

昨天是开学第一天，闵行公安和区消防支队的官兵，专门赶赴铭铭所在的民办马桥学校，上了“开学第一课”——“做个小小安全家”，并把“萌娃报火警”真实再现，搬上课堂，让更多的学生懂得在遇到火情等险境时，如何报警，如何逃生。

事件回放：

手机充电器都烧焦了

“听说报警的是一个小孩子，我们特别紧张，担心小孩子受伤。”马桥派出所民警汤俊范是8月16日当天的接警民警，他的执法记录仪拍摄了当天的处警实录。

当天上午10点多，接到报警后，因为马桥派出所离报警的地址开车差不多要10多分钟，汤俊范想到网格中心离报警地址比较近，就通知对方先赶过去。

汤俊范说，他赶到事发地点时，网格中心和村里的人都赶到了，这是一幢对外出租的两层高农民房。进入房间后，一个赤裸着上身、只穿着小裤衩的小男孩正站在一楼客厅，手里拿着手机，镇定自若。

“我问，小朋友，家里大人呢？他回答，‘都出去了’。”汤俊范随后马上通过电台向指挥中心汇报，“小朋友找到了，是开关有点冒烟”。

他后来进屋仔细查看后，发现起火的应该是放在卧室床头边的手机充电器，与拖线板一起都烧焦了。

“这个119打得可以。蛮厉害的，有出息。”汤俊范说，因为就小朋友一个人在家，他最担心的就是小朋友不知道逃，躲在家里，那就闯祸了，好在这个小朋友很有安全意识。

在询问小朋友时，他发现这个7岁的小男孩能够清晰地报出爸爸的名字、手机等信息。汤俊范在表扬他的同时，特地叮嘱他：“下次报警，地址一定要讲清楚。”

情景再现：

逃到安全地方报警最重要

随着“7岁萌娃报火警”新闻被多家媒体报道后，铭铭机智报警的事迹也传到了学校师生的耳朵里。

昨天是开学第一天，学校像往年一样联合闵行公安分局马桥派出所和闵行消防支队，开展了一场“开学第一课——做个小小安全家”校园安全演练活动。

除了应急消防演练，马桥派出所民警汤俊范和铭铭还上台情景再现了“萌娃报火警”的全过程。之后，闵行支队的消防官兵特地给学生们讲解了遇到火灾后报警的要素，特别强调要讲清楚起火的地点、有没有人被困和报警联系电话，并教授了小朋友最重要的自救逃生技巧：“对于小朋友而言，起火后，哪怕是最喜欢的玩具也不要拿，最重要的就是要逃到安全的地方报警。”

“警察叔叔和消防队员上场时，都不用维持秩序，全场200多名学生都听得特别仔细！”刘英姿说，对于学生们而言，这种与警察、消防队员面对面的安全课是最受学生欢迎的，也是最有效果的。

铭铭回应：

报警知识是跟老师学的

昨天，因为与马桥派出所民警汤俊范在二年级的同学面前，铭铭再现了“萌娃报火警”的全过程，民警又送了他一个玩具警熊。当记者问铭铭“你的报警知识是跟谁学的？”时，铭铭的回答是跟老师学的。

事情发生后，不少网友对于铭铭的家长把一个7岁大的孩子单独留在家中也表示了担心。

对此，铭铭的爸爸任先生说，他平时一直忙着上班，放暑假后，一直是妻子负责照顾孩子，但那天妻子刚好有事离开家一会儿，铭铭因为担心外面太热，就没跟着出去，没想到这么短短一会儿时间，竟发生了这起险情。

据任先生介绍，今年放暑假后，针对租住在同心村的外来人员子女，村里也专门培训过如何报警。在他看来，上海在安全意识的教育方面确实做得非常到位。

7岁萌娃报火警实录

接警员：什么事情拨打119？

铭铭：我家里着火了。

接警员：地址在哪里？家里有没有大人在的？

铭铭：没有。

接警员：你现在人在哪里？

铭铭：我现在还在家里。

接警员：地址是哪里？

铭铭：地点？

接警员：是彭渡村吗？

铭铭：是同心村！

接警员：几队几组？

铭铭：36号房，现在着火非常大。

接警员：你是哪个镇的同心村？

铭铭：我这里冒烟了……

接警员：同心村是哪个镇的？

铭铭：我也不太懂。你看到一节轨道就来吧。