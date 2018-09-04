虹口区曲阳街道联合区消防支队排查整治消防隐患-101个车棚有43个违规住人

晨报记者 倪 冬

“用木板或石膏板在车棚里隔出一个10几平方米的小房间，吃、住都在里面。”今年，虹口区曲阳街道联合区消防支队排查发现，辖区77个小区的101个非机动车车棚（库）竟有43个车棚存违规住人隐患，有的车棚甚至住着 “一家3口、一家4口”。为从源头上解决隐患，曲阳街道掀起了一场非机动车棚（库）改造行动，为老小区车棚安装了400多个智慧充电桩，可同时满足4000辆电瓶车充电。除此之外，占地3.05平方公里的曲阳路街道还建立了24个社区微型消防站和25个灭火点。

改造非机动车棚

把居民们停在楼道里的电瓶车“请”到车棚里——曲阳街道在非机动车棚改造中，为老小区车棚安装了400多个智慧充电桩，可同时满足4000辆电瓶车充电。

虹口区曲阳街道，老小区多，电瓶车在楼道违规停放、充电的问题也比较普遍，这是一个非常大的隐患，因为消防部门的统计显示，本市电瓶车引发的火灾中，90%是在充电时引起的。

上海市消防局曾做过一次真火实验，结果令人震惊：3辆停放在1楼楼道内的电瓶车起火后，浓烟很快封堵了逃生通道，在明火燃烧104秒后，火焰温度达到284℃，烟气温度约为81℃；明火燃烧约7分钟后，火焰瞬时最高温达到1105.9℃，烟气温度高达约500℃。

“虹口消防曾组织街道工作人员，参加电动自行车自燃火灾现场会，非常震撼。”曲阳街道党工委副书记陈晓峰说，“要想让居民把停在楼道里的电瓶车，‘请’到车棚里，必须得做好非机动车棚的充电配套工作。”

3月起，曲阳街道联合区消防支队对辖区77个小区101个非机动车车棚（库）逐一排查后却发现，这些车棚非但无法为电瓶车提供安全的充电环境，反而存在私拉乱接电线、随处堆物等消防隐患，更严重的是，居然还有43个车棚违规住人。

“住在车棚里的，大多是车棚管理员，也有小区保洁员，有的甚至是拖家带口住在里面，最多的住了一家4口，由爷爷奶奶带着孙子、孙女。”虹口消防支队防火参谋郭长发说，这些藏身车棚的住宿场所大都非常简陋，有的干脆就是用木板或石膏板在车棚里隔出了一个10多平方米的小房间，吃、住都在里面，“手机、电视、电风扇、电磁炉，常见的电器都很齐备”，不少管理员、保洁员，还有捡拾废旧纸板箱卖废品的习惯，捡来的废品就堆在车棚里。

更令人忧心的是，43个住人的车棚里，还有17个车棚没有单独的逃生出口，“万一夜里起火，逃生将变得非常困难”。

排查发现上述隐患后，曲阳街道借助区政府消防实事项目契机，与房管办、自治办等部门通力协作，掀起了一场非机动车棚改造行动。

“我们组织业委会、物业多次召开协调会，要求非机动车棚尽可能采用电控门禁管理，尽最大可能杜绝车棚住人隐患。如果确实需要人工管理的，要求管理员办公、休息的区域必须和停车区做好砌墙等物理隔断。”陈晓峰说，在杜绝住人的同时，街道还为老小区的车棚安装了400多个智慧充电桩，可同时满足4000多辆电瓶车充电。

陈晓峰表示，这次车棚大改造，居委会、业委会和小区物业充分发挥了“属地主导”的作用，以大连西路的西南小区为例，该小区车棚曾住着车库管理员夫妇和他们的孙子、孙女，居委会想了很多办法，最终说服管理员一家人搬了出去，如今正在抓紧翻新车棚。

位于辉河路40弄的林云小区，虽然是建于上世纪80年代的老小区，但改造后的两层高非机动车库所配备的设施非常现代化：进门刷卡，门禁会自动打开，监控探头24小时守护车辆安全；车棚还建有专门针对电瓶车的充电设备，一个主机可分出10个插座，每投入一元硬币或刷卡消费1元，即可充电。

为避免充电时引发火灾，这种充电器的主机还统一安装了过载保护插座，一旦发生漏电或电路短路，电源将自动切断。此外，车棚里还配备了灭火器等消防器材。

陈晓峰说，目前辖区101个非机动车车棚（库）已基本整改完毕。

建立微型消防站

要有人员、有器材、有战斗力，要建一支能“灭早、灭小”的微型消防站队伍——如今曲阳路街道已建立了24个社区微型消防站和25个灭火点。

作为一名转业消防干部，曲阳街道平安办主任诸战杰曾在消防部队从事过战训工作。在他看来，一方面要做好非机动车棚（库）的防火工作，同时也要加强灭火能力的建设，“要建设一支能‘灭早、灭小’的微型消防站队伍”。

“社区微型消防站必须要‘有人员、有器材、有战斗力’。”在诸战杰看来，灭火是十万火急的事情，因此必须要把灭火的设备放在最显眼的地方，必须随时可以投入灭火，而不是藏着掖着当花瓶摆设。

在林云小区，因为辉河路的门卫室比较小，小区就在门卫室隔壁建了一个玻璃岗亭，用作社区微型消防站，里面放着水枪、水带、灭火器等设备，“门钥匙就放在隔壁岗亭，一旦起火，保安开门拿出来就能用”。

在不远处的巴林小区，微型消防站就设在辉河路进门口的保安室内，这里同时还是小区的监控室。小区保安队长徐吉昌说，小区17名保安均持有“建（构）筑物消防员”的资格证书，分4班24小时值守。

“我们经常在消防部门的组织下，开展演练。”徐吉昌说，考虑到小区在辉河路上的门离巴林路的门比较远，物业特地在又巴林路的小区出口设置了一个灭火点：两个玻璃橱窗内放着水枪、水带和4个灭火器，橱窗里还贴着一张A 4纸，用地图标注着最近的市政消火栓位置。

“就在隔壁公交站就有一个消火栓，我们经常会拿水带演练。”正在收停车费的一名门卫说。

“曲阳路街道占地3.05平方公里，现在已经建立了24个社区微型消防站和25个灭火点。”街道党工委副书记陈晓峰说，灭火就是要灭早灭小，那就必须要确保24小时有人，要熟练使用这些设备，战斗力就体现在平时这些消防工作的细节里。