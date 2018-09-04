两万余件儿童餐椅因安装脚轮不合格

晨报记者李晓明报道 如果你家宝宝的餐椅是有轮子的，可要小心了。昨日，市质监局执法总队召开“儿童高椅企业集体约谈暨产品质量承诺会”，通报了本市儿童餐椅的抽检情况。根据国家强制性标准要求，儿童餐椅是不能配备脚轮的，但质监在抽检中发现，本市晨辉、佳田等十个品牌的两万余件儿童餐椅均安装了脚轮，不符合安全标准。

上海市质量监督检验技术研究院建材所高级工程师张磊接受记者采访时表示，国家标准委发布并实施的GB22793.1-2008《家具 儿童高椅 第1部分：安全要求》，对高椅明确定义为：通常由6个月至3岁儿童使用的椅子，用于支撑儿童，能凭借儿童自身的调整保持在座位上。椅子上可附置一个托盘，用于儿童喂食、吃食或游戏。该椅子被设计为放置在地上，并使儿童坐在其中能接近餐桌面。

标准对儿童餐椅的材料、结构、标志及使用说明进行了强制性安全要求，比如规定产品应无未经封口的管子，应无突出物、孔洞、松动垫圈、调速装置、螺母、不符合标准要求的间隙，应无外露的锋利边棱，尖状物或毛刺。另外，除了可转换成婴儿学步车的高椅外，儿童高椅也不应装备脚轮。

从今年5月起，市质监局执法总队进行了专项检查，检查涵盖了晨辉、佳田、普进等十个主流品牌的儿童高椅，结果发现这十家品牌均存在安装脚轮的违规产品，涉及两万余件，货值金额达1000余万元。市质监局执法总队昨日对涉及这些品牌的相关生产企业及电商销售平台进行了集中约谈。此次检查中被检出不合格产品数量最多的为“普进”品牌，共有1万多件，主要供给本市一些大型餐饮集团。目前该品牌已下架了全部不合格产品，对于已售出的1万多件产品，逐一联系了客户，将上门进行拆除脚轮工作。