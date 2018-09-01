小型餐饮临时备案落实“退出机制”-不符合要求的将依法处罚直至取消备案资格

记者 徐妍斐

晨报讯 今年，全市展开无证无照食品经营治理行动，在疏堵结合的整治过程中，小型餐饮临时备案是其中一项行之有效的纳管手段。杨浦区从建章立制入手，在小型餐饮临时备案的前置审核、事中事后监管上都确立严格的标准操作程序，并引导备案小餐饮向合法持证经营发展。

去年5月27日，市政府印发了《上海市小型餐饮服务提供者临时备案监督管理办法（试行）》，对于市民有需求且不影响周边居民正常生活、有固定经营场所、符合食品安全和加工卫生要求，但未取得食品经营许可的小型餐饮服务提供者，给出了一条在当前社会经济发展条件下落实食品安全责任的出路。

之后，杨浦区在全市率先推出街镇操作指南，小餐饮备案458户，当年食品无证经营存量综合整治率达到95.4%。今年，在市食药安办、市食药监局的指导和督导下，杨浦区对上年存量以及排摸发现新增的共计1261户经营户采取了治理措施，7月初已完成基本消除食品无证照经营的工作目标，其中从去年5月份开始累计对小餐饮备案812户。

在具体做法上，杨浦区根据市管理办法制定操作细则，把前置审核一分为二，专业审核归辖区市场监管所，听取社区居民意见归街镇，双方共同把关，严核前置条件，把不符合规定的小餐饮牢牢挡在门外，确保备案小餐饮是真正食品安全达标的，群众真正需要的。

在备案小餐饮的事中事后监管上，杨浦区根据市食药监局的下发的标准操作程序，街镇市场监管所将其信息输入监管平台，以移动执法等信息化监控方法定期进行检查和抽检，严格执行正面清单和负面清单，发现不符合监管要求的依法处罚直至取消备案资格，目前已累计有84户被注销备案资格，240户获备案延续。

在日常管理中，绿化市容、环保、消防等部门在餐厨废弃物处理、环保设备设施、消防安全等方面对小餐饮进行管理。此外，基层市场监管所在日常监督执法中加强普法宣传，委托上海市公共安全教育学校对食品从业人员开展定期培训。

杨浦区牢牢把握小餐饮备案是临时性救济措施这一立法宗旨，一方面进行普法宣传，提高经营者办证的主动积极性，一方面努力进行政策挖潜，简政放权，市场监管部门推出“政银通”、“一窗通”以及优化营商环境二十条举措，引导企业办证合法经营。目前已有45户备案小餐饮取得了《食品经营许可证》，起到了良好的示范引领作用。