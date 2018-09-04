中药饮片标签标识超出适应症属假药-国家药监局：严查“掺杂使假、染色增重、霉烂变质”

记者 徐妍斐

晨报讯 中药饮片是中药的重要组成部分，日前国家药品监督管理局宣布，为进一步加强中药饮片监督管理，提高中药饮片质量，决定在全国开展为期一年的中药饮片质量集中整治。

首先，严厉查处中药饮片生产环节违法违规行为，重点查处中药材进厂把关不严，使用掺杂使假、染色增重、霉烂变质的中药材生产中药饮片；超范围生产中药饮片；产能与销售数量不匹配，编造生产销售记录，不按规定进行进出厂检验，检验记录不真实；购买非法中药饮片改换包装出售；出租出借证照，将中药饮片生产转包给不法分子等违法违规行为。

严厉查处中药饮片流通使用环节违法违规行为，重点查处为他人违法经营中药饮片提供场所、资质证明文件、票据等条件；对供货方资质审查不严格，或从非法渠道购进中药饮片并销售（或使用）；非法分装、加工或贴签销售外购中药饮片；超范围经营毒性中药饮片等违法违规行为。

同时，提高对市场上中药饮片抽检覆盖率和针对性，重点抽检中药饮片掺杂使假、染色增重、霉烂变质、硫熏、农药残留等项目。

坚决取缔无证生产经营中药饮片的非法窝点，严厉打击私切滥制等非法加工、变相生产中药饮片的行为，严厉打击不法分子无证经营中药饮片的行为。

在国家药品监督管理局办公室关于中药饮片标签标识有关问题的复函中，还提到中药饮片超出适应症或功能主治范围的，按假药论处。根据《中华人民共和国药品管理法》，中药饮片标签标识上标明的适应症或者功能主治应当符合国家药品标准的规定。中药饮片标签标识超出国家药品标准规定的适应症或者功能主治范围的，属于《中华人民共和国药品管理法》第四十八条第三款第（六）项规定的“所标明的适应症或者功能主治超出规定范围的”情形，应当按假药论处。