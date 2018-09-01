本市食药监部门重点监控集体配餐安全-送餐中心学生餐具需蒸汽消毒45分钟

晨报记者 徐妍斐

在经过了两个月的暑假后，开学后学生们的饮食能有保障吗？最近，市食药监局对本市部分供餐企业和学校食堂开展全面监督检查，重点检查从业人员健康证情况、原料采购、索证及台账登记、厨房内环境卫生等情况。据了解，因为用餐人数多，集体配餐安全一直属于重点监控对象。食物中毒最常见的诱因之一是生熟交叉，因此在操作上，有一套细致专业的要求。

热链盒饭需3小时内吃上

执法人员第一站来到位于黄浦区油车码头街的上海复达供膳中心，这里要为黄浦区周边8所没有食堂的中小学送餐，每日供应近5000多份热链盒饭。为了准备“开学第一餐”，工作人员提前一周就来准备，清理库存配料，预定新学期的食品原材料，开展新员工培训等。

根据要求，热链盒饭从完成最后一道工序到学生吃上，要保证在3小时内，且全程热链保存、中心温度要始终保持在65℃以上。这个供膳中心会对所有学生餐具蒸汽消毒45分钟，达到规定的消毒要求。原料仓库的酱油、糖、油等调料都是这两天新进的，蔬菜、肉类明天到货，当天进货，当天用完，基本保持“零库存”。

执法人员第二站来到方浜中路的上海市实验小学。这所学校拥有自己的食堂，每天供应1000多名师生的中午用餐，由厨师团队每日上门来学校烧制。执法人员检查了原材料索证索票、食堂工作人员健康证、餐具消毒准备等情况。根据上海市对学校建设“放心食堂”的要求，这所小学的食品原材料已录入“上海市餐饮食品安全信息追溯系统”。

为了确保食堂设备的正常运转，操作人员自查频率在一周一次，区里的市场监管部门每个月还要做一次常规检查。

学生餐配送全覆盖检查

据悉，为保障2018年秋季开学期间本市学生集体用餐安全，本次检查将对各级各类学校及托幼机构食堂、学生盒饭生产单位及学校食堂配送中心开展全面监督检查。

目前全市有中小学校1867户，幼托机构2170户，学校食堂配送中心 33户，学生盒饭生产单位24户。此次专项检查要求，对学校及幼托机构食堂检查比例不低于50%，学校食堂配送中心及学生盒饭生产单位为全覆盖检查。全面监督检查阶段从9月2日到9月21日。

根据8月已启动的第一阶段检查结果显示：总体情况良好，个别单位存在设施设备运转不正常（如通风排烟系统不畅）、食品加工区域卫生状况不佳（如厨房潮湿滴水）、虫害防护设施缺损（如纱窗破损）、清洗水池标识不清等问题。辖区监管部门已要求出现问题单位尽快整改。