欧盟“强烈反对”英首相“脱欧”蓝图-英国回应称，英方设想“精准实用”，“对英国和欧盟都可行”

海洋（新华社专特稿）

欧洲联盟负责英国“脱欧”事务的首席谈判代表米歇尔·巴尼耶2日说，“强烈反对”英国首相特雷莎·梅“脱欧”蓝图中的关键部分，认为“契克斯计划”“将终结单一市场和欧盟机制”。

英国政府发言人回应说，英方设想“精准实用”，“对英国和欧盟都可行”。

欧盟：拒绝挑挑拣拣

英国广播公司和英国《卫报》报道，巴尼耶2日访问德国时接受《法兰克福汇报》专访。他先前多次批评英方提出的“脱欧”设想，这次更显“直率”，以至“毫无保留”。

“契克斯计划”提议英国“脱欧”后退出欧盟单一市场、自主制定服务业监管法规，同时以与欧盟达成关税协议、遵守与欧盟同步的“共同规则手册”方式，与欧盟保持在货物和农产品方面的自由贸易。

然而，英方关联“货物自由贸易区”和“便利化关税安排”的设想似乎均遭巴尼耶否决。他认为，英国为维持现有与欧盟的经济关系，唯一选择就是遵循“挪威模式”，即继续留在单一市场，同时接受人员和大额资金的自由流动。“但如果我们允许英国人对我们的规则挑挑拣拣，会引发严重后果，所有其他第三方国家会要求获得同等待遇。”

巴尼耶说，英方区别对待货物和服务贸易的做法行不通，因为“每件产品都包含服务，比如你的手机，服务占产品总值的20%至40%”。

英首相：不会作让步

同样在2日，梅在英国《星期日电讯报》发表文章，说“不会就‘契克斯计划’作让步”，她“自信”能与欧盟达成“好协议”，但英国政府有必要为无协议“脱欧”作准备。

回应巴尼耶专访内容时，英政府一名发言人说，没有哪份设想能像“契克斯计划”这样，“就权利与义务达成新平衡”，既满足英国“脱欧”后与欧盟“建立深度特殊伙伴关系”的设想，又“保留英国的宪法完整”。

这名发言人说，英方将继续快速推进工作，以期达成如巴尼耶所言的“雄心勃勃的伙伴关系”，而这符合英欧双方民众和企业的共同利益。