巴西国博大火两千万件文物多数损毁-巴西政府认定“损失不可估量”，起火原因在调查中

沈敏（新华社专特稿）

巴西城市里约热内卢一座立世两百年的博物馆2日晚间突遇大火。火势猛烈，虽无人员伤亡，馆内大部分珍贵藏品恐损毁，巴西政府认定“损失不可估量”。起火原因在调查中。

火势凶猛，5小时没扑灭

巴西国家博物馆位于里约热内卢州首府里约热内卢市北部，靠近著名的马拉卡南体育场。

巴西电视台当晚播放的画面显示，火光燃亮夜空，浓烟升腾，火势在有着数百个房间的博物馆建筑全面蔓延。

博物馆在声明中说，火灾当地时间2日晚大约7时30分开始，博物馆处于关闭状态，没有发现人员伤亡；不清楚起火原因。

当地消防局发言人罗伯托·罗巴戴伊告诉巴西环球电视台，“火势蔓延非常快，馆内有许多易燃材料”，80名消防员参与灭火，在博物馆员工帮助下，得以抢救出部分藏品。

5个小时后，消防员控制住火势，却没有完全扑灭明火。

遭遇一场“文化悲剧”

巴西总统米歇尔·特梅尔当晚发表声明：“对全体巴西人而言，这是悲伤的一天。两百年的辛劳、研究和知识付之一炬。”

博物馆馆长告诉巴西环球电视台，博物馆遭遇一场“文化悲剧”。

博物馆网站介绍，博物馆1818年由葡萄牙王国若昂六世国王下令建造，用作当时迁往巴西的葡王室官邸。

博物馆今年早些时候庆祝建馆200周年，馆内藏有大约2000万件巴西和其他国家历史文物，包括古埃及、古希腊、古罗马时期的艺术品，许多文物来自巴西王室成员收藏；它的知名自然历史藏品包括巴西最古老的恐龙骨化石和距今1.2万年的人类化石“卢西亚”，后者为美洲地区迄今发现的最古老人类化石。

国家博物馆由里约热内卢联邦大学管理，提供考古学、人类学和古生物学展览，是巴西历史最悠久的研究机构之一。

长期面临经费不足困境

巴西媒体报道，博物馆员工过去抱怨政府削减经费、博物馆建筑维护不足问题，火灾将危机暴露于世，使巴西政府承受舆论压力。

博物馆副馆长路易斯·费尔南多·迪亚斯·杜阿尔特告诉巴西环球电视台，博物馆长期面临经费不足困境，多年前就向不同层级政府求援，希望获取资源，“为今天遭损毁的一切提供充足的保护措施”。“如今所有人都想伸出援手。我们过去从来没有得到过足够支持。”

巴西正急于摆脱数十年来最严重的经济衰退，里约州近年经济尤为困难，主要原因包括石油出口收入受全球油价下跌行情打击、政府管理不善、政商勾结导致贪腐等影响。

里约市长马塞洛·克里韦拉呼吁国家重建博物馆。“国家有责任在废墟上重建博物馆，根据画作和图片重新构建每一处外部细节。即使不是原始版本，博物馆仍然能够唤起人们对赋予国家独立的（巴西）王室、（葡萄牙）王国统治时期、第一部宪法和国家团结的记忆。”