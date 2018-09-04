朴茨茅斯力争英锦赛开门红

晨报记者 孙俊毅

本周二被列入中国体育彩票足球竞彩项目的赛事包括英锦赛、墨西哥杯等。

周二004英锦赛 5日02:45朴茨茅斯VS吉灵汉姆英格兰锦标赛参赛队伍为英格兰第三等级及第四等级的球队（英甲、英乙），目前进行小组赛首轮赛事。朴茨茅斯和吉灵汉姆都是来自英甲的球队。朴茨茅斯在新赛季英甲联赛5胜1平，和彼得堡联队并列第一，6场比赛攻入12球仅丢3球，3个主场保持全胜，攻入8球丢了1球，这些数据足以证明朴茨茅斯的主场作战能力。吉灵汉姆2胜1平3负排名英甲第12名。本赛季双方尚未交手，上赛季两队在英甲联赛各取一胜。主流机构对本场开主让半一中水，符合双方实力对比，建议彩民首选主胜。

竞彩胜平负推荐：

朴茨茅斯VS吉灵汉姆 胜

周二008英锦赛 5日02:45米尔顿凯恩斯VS彼得堡联米尔顿凯恩斯在英乙联赛中以3胜3平排名第三，上周中在联赛杯中被伯恩茅斯淘汰。

彼得堡联排名英甲第一，联赛客场保持全胜，但上个月联赛杯客场被女王公园巡游者击败淘汰。上赛季两队在英甲交手各胜一场。主流机构对本场开客让半球中高水，对比上赛季米尔顿凯恩斯主让平半中高水，此番机构极为重视彼得堡联的出色状态，客胜可搏。

竞彩胜平负推荐：

米尔顿凯恩斯VS彼得堡联 负

周二009墨西哥杯 5日08:00萨卡特卡斯VS克雷塔罗萨卡特卡斯是墨西哥乙级球队，目前排名墨乙第三名，球队近期状态回升，近三轮联赛取得三连胜。克雷塔罗目前排名墨西哥春季联赛第六名，联赛同样取得三连胜，算上杯赛，

球队连胜四场。克雷塔罗在小组赛首回合2比1击败萨卡特卡斯。杯赛球队多进行轮换，不妨支持主场作战的萨卡特卡斯能力保不败。

竞彩胜平负推荐：

萨卡特卡斯VS克雷塔罗 平/胜