多家银行升级 贵宾客户权益-也有吐槽：金卡发太多，优先业务变鸡肋

晨报记者 李 俊 见习记者 杨晓东 罗佳明 实习生 杨瑷竹

随着客服意识提高，银行的“VIP”客户规模不断增大——20万元即可成为某个银行的VIP，但是究竟能享受多少权益？与资产量过百万元的客户又有何区别？刚刚过去的周末，晨报记者探访了包括大行、股份制银行、城商行在内的近十家规模不一的商业银行，发现许多银行对贵宾权益进行了升级，但也有“VIP”反映：贵宾卡发得太多，优先业务形同鸡肋。

[权益一“免排队”]

大行金卡太多已无“含金量”

“虽然我是工行的金卡客户，但近年来发现金卡的含金量越来越低，现在去银行办业务还是要排队等很久，因为人人都是V IP，有时候排队时间比拿普通号还长。”今年63岁的张阿姨对晨报记者表示，自己是工行最早一批金卡客户，用卡几十年，是包括工行在内多家银行的V IP客户。

记者调查发现，很多上海市民最初升级为银行V IP客户时，最直接的获益就是可以免排队或少排队进入V IP贵宾通道办理业务。针对张阿姨的反映，记者致电了工商银行客服，据悉，客户只要满足四个条件之一即可成为该行的V IP贵宾，而这一门槛并不高，比如3个月日均资产不低于20万元人民币即可领到一张金卡。

市民王小姐告诉记者，自己因为房贷在工行，每月还款额五位数，更是作为六星级(含)客户直接成为贵宾客户，她自己也是在办理业务时才发现“被贵宾”了。

一方面是“贵宾”人数的急剧扩大，另一方面，银行的基础建设却并未大幅扩容。记者注意到，近年来，由于工商银行等国有大型银行整体客户群庞大且成为其V IP客户的门槛也比较低，因此其普通V IP客户的用户体验其实与普通卡客户没有太大区别，价值大大缩水。

城商行免等优势不明显

而股份制银行和城商行在V IP客户享受免排队服务方面，用户体验也存在不同差异。张阿姨告诉记者，南京银行的产品收益率比较高，但是对资本金要求也很高，与其他银行同等风险的产品相比，南京银行会要求资金至少要在300万以上，作为贵宾客户才可以购买该行的这款理财产品，这时V IP客户效应比较明显。但在排队方面，张阿姨还是有些不满意：“我在南京银行也是他们的V IP客户，虽然像这种城商银行感觉人不会比那些国有大银行多，但是我上周在南京银行静安支行办理业务的时候，拿了一个号，虽然前面只有两个人排队，但由于他们这种矮柜服务会设置理财投资服务，花费的时间会很长，所以就算人很少我也等了半个多小时”。

值得一提的是，张阿姨表示她在凭招商银行的黑色金葵花卡办理业务时，却意外地发现该行的V IP客户体验要好于其他银行：“我上次跟我女儿去招商银行泰兴支行办理财，进大堂以后领券的时候，发现他们是扫二维码进场的；然后一般的普卡就去大堂办理业务，但是我们的金葵花卡可以直接去V IP等候室，进去以后发现前面就只有一个人，办理速度确实蛮快的，而且进去以后基本上从奶茶、咖啡到各种果汁饮料都一应俱全。”

此外，记者在刚刚过去的周末实地走访了渤海银行、江苏银行、浙商银行，发现由于此类城商行本身客户规模就比较小，无论是普通客户还是贵宾客户都没有办理业务时排队的烦恼，因此这些银行的V IP客户在免排队方面享受到贵宾待遇可以说是形同鸡肋。

[权益二“减费用”]

VIP部分业务可免费

“南京银行在开具资金证明时，V IP客户是不需要另行交费的，但是像其他银行，比如光大银行，办理这个资金证明是要收取费用的。”张阿姨说道。

以往各银行V IP客户相较于普通客户来说，还有一个很大的优势：在办理银行业务时，相关的年费、手续费等会在一定程度上有所减免。渤海银行静安支行相关工作人员告诉记者：“我们银行是分为普通卡、金卡、白金卡三类，金卡是日均十万以上，白金卡是日均100万以上，如果资金比较大进来三个月直接自动升级为白金卡；权益方面，白金卡客户我们所有收费的业务会免除相关费用，比如说成为白金卡客户在全世界范围内不收取跨行取款费用，而普通卡客户一个月只有前三笔业务是免费的，第四笔开始就要收费了。”除此之外，在江苏银行徐家汇支行，记者咨询到，该行日均30万以上的客户即可成为V IP客户，享有全国转账免费的贵宾服务。

但对于一些银行来说，免年费、手续费等已经不再是V IP客户的专享服务。建行不论普通客户还是贵宾客户都只需在ATM机存入100元即可快速申请免年费服务，非常方便快捷。

[权益三“高收益”]

城商行VIP含金量最高

近期很多银行都在提高大额存单发行利率，一些国有大型银行、股份行、城商行和农商行的大额存单利率上限，已分别由之前的1.4倍、1.42倍、1.45倍上调至 1.5倍、1.52倍及 1.55倍。而这些大额存款的目标客户，恰恰就是银行的V IP们。

市民刘阿姨表示：“之前和我先生做生意留下了一笔数额不小的存款，现在年纪大了没有精力去做理财产品，还是定期存款靠谱，省心。”如今，货币基金收益率一直处于降低的态势，余额宝收益跌至3.3%。另外，资管新规出台后，所有的理财产品都不再保本，所以一些稳健型的、风险偏好较低的投资者就只能选择其它银行存款类产品，其中部分拥有大额闲置资金的银行V IP投资者也重新将目光转回到大额存款上来。

记者在建设银行威海路支行探访时得知，现在一般的大额存单的利率高于基准利率40%左右，该行客户经理告诉记者：“如果V IP客户持有的金额足够高，比如在200-300万左右，客户只需提前提出要求，我们就能为其申请到约45%的利率上浮，当然确切的利率要在确定额度后才能得出”。

另外，招商银行个人大额存单的收益较央行基准利率最高上浮达到52%，并且可以随存随取，保本保息。一般利率区间在1.55%到4.18%，存款期限从1个月到5年不等。例如三年期限20万起存的大额存单利率为3.85%，30万为 4%，100万为4.13%，而五年期限的大额存单利率和3年期相差不大。但是如果达到100万，利率将升到4.18%。相较之下，没有起存额度限制的普通整存整取1年利率为1.75%，3年和5年均为2.75%。

市民张先生告诉记者，现在他手中的银行理财和货币基金，收益率都是越走越低。像货币基金，目前7日年化收益率超过4%的已经很难找到了，但是3年期大额存单的利率普遍超过4%，并且部分银行还可以指定第三人的账户接收利息，省去了每月给在外读书的儿子寄生活费的麻烦。

[权益四“附加值”]

“私行”贵宾增值服务最多

除了大额存款，众多银行也针对高净值人群推出了“私人银行服务”。在《商业银行理财产品销售管理办法》中,监管部门给私人银行客户下了定义——是指金融净资产达到600万元人民币及以上的商业银行客户。不过在实际执行过程中,各银行私人银行的进入门槛会根据其自身情况不同而有所不同。

在国有四大银行中，工行私人银行、中行私人银行是为在其行内金融资产达到800万元人民币（含以上）的高净值客户服务的，建设银行私人银行的门槛则为1000万元（含以上）。

在服务方面，据建设银行相关工作人员介绍，建行在上海范围内共设置了20家私人银行为其高净值客户进行服务，成为建行的高净值客户后，通过扣减其相应的私人银行客户绩点，就可享受其“私人银行尊享服务”，比如在虹桥机场和浦东机场都可享受到专属的国内、国外航班V IP服务，贵宾体检、私人医生、齿科洁牙、儿童口腔服务等健康类服务；除此之外，建行对其私人银行达标客户还设置了多项费用减免或优惠方案，比如在办理外汇、转账、个人证明、银行卡账户管理等相关业务时的费用都能够享受免收的优惠。

工行方面则表示，私人银行客户不仅可以自选卡号，还拥有100—500万元的信用额度。除此之外，工行还会为这些高净值客户提供摄影大赛、采风活动、名车试驾、艺术品鉴等定制主题活动。

中信银行则是对其白金卡及以上的客户提供增值服务，比如机场贵宾服务、医疗健康顾问服务和全球签服务。而中信银行的钻石卡客户，不仅在医疗健康、生活出行、商旅服务等方面依然保留相关权益，还额外享有自选卡号、专属私人银行钻石管家等服务。