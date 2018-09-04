晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市继续杀跌，沪市盘中跌破2700点，创指直逼前期低点，两市下跌个股近2900只，盘中信息安全股，农业股逆势翻红，午后，股指逐渐盘升，K线形态又是一根探低阳线，只是成交量大幅萎缩，反弹有效性尚待周二确认。

银行业绩很稳定

目前26家上市银行已完成公布2018年半年报，统计数据显示，26家上市银行归母净利润同比增长6.5%。其中净利息收入同比增长6.4%，手续费及佣金收入同比增长1.0%，拨备前利润同比增长7.3%。

从二季度来看，行业规模增速步入底部区间，2018年二季度末银行业整体规模同比增速较一季度继续下行0.5个百分点至7.1%，大行和农商行环比一季度分别下行0.6、1.4个百分点，而股份制和城商行规模同比增速迎来回升，环比一季度提升1.3、0.8个百分点至5.4%和8.4%。业内人士认为，今年下半年，在银行表内加大信贷投放力度，表外业务监管适度放宽的背景下，行业规模增速有望企稳回升，预计下半年行业整体规模增速将回升至8%-9%区间。

暑期票房有保证

今年暑期档(6月至8月)电影总票房 174亿元(含服务费)，较去年同比增长7%，创历年新高。今年暑期档观影总人次达到5亿，同比增长6.3%；暑期档上映影片数量高达137部，同比增长1%。

从票房分布来看，影片票房呈现两极化，集中度进一步增强。数据显示，票房前十影片拿走73.4%的票房，68%的影片票房不及 1000万。

目前我国银幕数已经高达5.5万块，影院渠道已经基本覆盖到县级地区，国人的观影习惯也已经养成，随着电影品质的逐渐提高人均观影频次将保持增长。未来我国人均观影频次预计每年将保持15%左右的增长。券商表示，2018年暑期档8-9月多部优质影片上映，预计三季度整体票房稳中有增。

观望资金将成做多力量

最近一段时间，除了原有的不确定因素未有明显改善外，汇率、通胀压力的缓解和信用利差缩窄都是有目共睹的。人民币中间价逆周期因子重启阶段性打消了人民币贬值、通胀走高的预期，更重要的是，境外资金持续净流入，4-8月平均每月净流入近350亿元，今年以来陆股通净流入资金2141亿元；另一方面在创业板一路创新低的情况下，中小创ETF份额持有数量却持续创新高，这些都是积极因素。

但目前大盘成交量能逐步萎缩，投资者不敢大胆入市，说明市场并未摆脱存量资金博弈的尴尬格局，缺乏主动拉升动力，这无形中将延长指数在底部反复折腾的时间周期。不过，我还是那句话，呆在场外观望的资金是未来最大的多头，只要市场回暖，他们将成为真正的做多力量，9月行情不会比8月差。