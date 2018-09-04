风 雨

8月沪指以阴线收官，全月跌幅为5.25%。令投资者印象深刻的现象除了盘面来回拉锯外，还有个股热点频繁转换，如果投资者胆大心细，敢于博傻，还是会有收获的。

从资金面来看，确实有部分个股投资价值受到市场认可。8月份以来，共有650只个股呈现期间大单资金净流入态势，合计吸金222.47亿元。其中，47只个股期间累计大单资金净流入超亿元，万科A（149029.97万元）、长城军工 （77443.38万元）、平安银行（75420.56万 元 ）、 美盛文化（73796.31万 元 ）、 木林森（73456.43万 元 ）、 保利地产（55281.92万 元 ）、 美尚生态（52903.38万 元 ）、 东旭蓝天（42997.35万 元 ）、 中国铝业（37668.31万 元 ）、 长鹰信质（37427.85万元）等10只个股成为8月份“吸金王”期间累计大单资金净流入居前。

“从最近几个月交投情况看，在弱势行情中的结构表现是常态，而且决定投资方向的仍是景气，决定性价比的依然是估值。”高智说。大盘继续蓄势整理，本来寄希望于5日均线对大盘形成支撑，因为上周有两天量能急剧萎缩，意味着市场杀跌动力减缓，短线有望随时重启反弹，但在沪市KDJ指标刚进入超买区，股指就掉头向下，显然市场资金还是比较谨慎和保守的，但这并不意味着，有些“识货”的资金不会逢低吸筹，周一信息安全股走势就十分强劲。

“我估计拉锯格局一时半会还是难改变。日前，证监会就沪伦通监管规定公开征求意见，如果再加上MSCI实施A股纳入MSCI指数的第二阶段，把现有纳入因子从2.5%提高至5%的情况，A股市场对外开放的大门正不断扩大，海外投资者亦在不断加深对A股的了解，这将有助于提高A股的机构化比例，从而逐步改善当前A股以散户为主、波动较大的特点。只要这些资金入场，他们选股的思考方式一定会影响并改变着A股的生态环境。”郁教授道。可以预见的是，未来市场风格的来回拉锯还将延续，大盘蓝筹与成长股的角色之争还将继续上演，但这其中一定充满机会。

今日行情预测：收涨

仓位：70%