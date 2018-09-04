货币基金快速赎回单日限额一万-普通赎回额度不限最快次日九点前

见习记者 罗佳明

近日，有市民反映，当想要把理财通中的货币基金快速赎回时，原以为能够直接取出，不料得知，在近期开始，央行已经规定T+0服务每天最多只能赎回一万元。

值得一提的是，针对快速赎回限额，各家基金公司也纷纷发力，针对原本的普通赎回做了优化。已有易方达基金、南方基金、汇添富等多多家基金公司均宣称在提交货币基金普通赎回请求后，市民将在T+1日上午9点以前收到资金。

而对于如今的快速赎回和普通赎回哪种更具优势，该如何选择，记者为此专门做了一次探访。

快速赎回单日限额一万

业内人士表示，之前，为了方便体验，很多机构推出了由机构自行垫资，大家当天就能赎回的快速赎回方式，一般在几分钟到几十分钟不等的时间得到用户普遍青睐。

然而数据显示，截至今年一季度末，已有7亿投资者购买货币基金，货币基金的规模超过8万亿元，8万亿的货币基金里，各类“宝宝类”基金占总体60%以上。据统计，平均每天赎回量为4000亿元，占总规模的5%。因此，为了应对大笔现金同时就有可能出现挤兑的风险。在央行和证监会联合发布的《关于进一步规范货币市场基金互联网销售、赎回相关服务的指导意见》指导下。从6月中旬开始，基金公司、银行渠道及三方销售就已经陆续发出公告，将快赎取现额度调整为1万元。

普通赎回：

额度不限最快次日九点前

那么对于快速赎回开始限额后，当急需赎回的金额超过一万元钱时该如何应对？

上海某基金公司经理表示，目前正在着手优化原有的不限金额的普通赎回效率。另外在货币基金T+0快速赎回还未落地的时候，就有很多公司在着手提升普通赎回的到账效率了。

近日，易方达基金发布短信，宣布货币基金普通赎回资金到账提速，从即日起，提交货币基金普通赎回申请后，系统将在T+1日上午7点前划出资金。

南方基金也宣布，货币基金普通赎回时间提早至T+1日上午9点前。汇添富基金表示，如果是62开头的银行卡账户，普通赎回到账时间提早至T+1日上午8点钱。

“以前普通赎回都要等两三天，今天我看账上第二天一早就到了。”市民李先生高兴地说着。“如果炒股的话，到账的资金能够在还没有开始集合竞价的时候就到账。比以前的普通赎回方便多了！”

某传媒公司工作人员小张认为，T+0.5到账也能省出一个交易日，客户的收益理论上是不会有间断的，不会像T+1日下午三点之后到账那样浪费一个交易日，也就少了一天的收益。另外如果明天一早去买某样大件儿的时候，只需今天提前做好赎回设置。第二天商场还没有开门，钱就已经回到账上了。

刚工作的小王则认为，现在的年轻人本身流动资金就不大，很少有一天急需取一万的情况发生。因此对于自己的影响并不是很大。

但总体来说，如果所需赎回金额超出一万元，那各家基金公司刚推出的T+0.5普通赎回就因不限额度，次日一早就能取到的优势更值得选择。

快速赎回：

分散购买可立即取出

业内人士认为，分散购买货币基金的方法，不仅能够降低风险，现在，也能解决随时需要大额取现的投资者的需要。

记者发现，以微信理财通为例，微信作为大家平时随时都会使用到的APP，目前已经上线了9只货币基金。如果将钱分散投给每只基金。那么每天能够快速取出的资金就是N（基金数量）×10000。如果每只都投的话，一天就能快速赎回9×10000=90000元。

也有银行工作人员建议，由于银保监会的规定是针对单个销售渠道，因此，如果非常看好某只基金的话，也可以选择多渠道购入，例如理财通、零钱通、余额宝等代销公司和基金公司自己的渠道等等。

因此，如果不能接受大额普通赎回次日才到账的消费者，也可以选择将资金分散购买分批快速赎回的方式。专家也建议，快速赎回作为一种增值服务，只是一种应急的手段。如果有重要的大额支出需要，最好还是提前几天就将钱赎回以免耽搁正事。而两种赎回方式也各有优劣，需要结合消费者实际情况来自己取舍。