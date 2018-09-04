8月网贷平台数跌破1600家-综合收益率创近一年新高

见习记者 罗佳明

据网贷之家上周六发布的《P2P网贷行业2018年8月月报》数据显示，截至2018年8月底，网贷行业正常运营平台数量1595家，相比7月底减少了50家；P2P网贷行业综合收益率为10.02%，环比小幅上升26个基点（1个基点=0.01%），刷新近一年以来的新高。

对于8月综合收益率小幅回升的原因，网贷之家研究员陈晓俊表示，一是因为部分平台债转项目较多，且债转利率一般高于其他项目，致使部分平台收益率提高，二是由于不少平台为增加投资人续投率，进行了加息活动，综合原因使得8月综合收益率继续走高。

不过，从8月各省市网贷综合收益率变动情况来看，30个省市中16个省市的综合收益率环比出现下降，下降幅度较大的三省是黑龙江、湖南和新疆，分别下降了195、96和71个基点。而综合收益率上升的14个省市中，上升幅度最大的是广西、广东和云南，分别上升了90、77和56个基点。

在成交量方面，8月P2P行业成交量延续7月以来的下降趋势，该《月报》数据显示，8月，网贷行业的成交量为1193.27亿元，环比7月下降17.57%；截至2018年8月底，网贷行业正常运营平台合计待还本金总量为9032.84亿元，环比下降530亿。

陈晓俊进一步指出，虽然8月问题平台数量有所下降，行业负面情绪有所好转，但出借人信心仍有不足，再加上不少平台为尽快合规备案，也在压缩规模，综合影响本月成交量下降。

值得注意的是，因8月出现问题的平台数量减少，叠加行业情绪有所缓和等因素，当月行业待还本金的下降速度有所放缓。截至2018年8月底，P2P网贷行业正常运营平台合计待还本金总量为9032.84亿元，环比下降530亿元。

“8月行业待还本金的下降速度放缓，一是因为本月出现问题的平台数量减少，二是行业情绪有所缓和。”陈晓俊表示。从各省市分布看，北京、上海、广东三省市待还本金分别为 3516.63亿元、2702.82亿元、1444.57亿元，三地占全国P2P网贷行业贷款余额的比例达到了84.85%。

《月报》数据还显示，8月P2P网贷行业的活跃投资人数、活跃借款人数分别为260.53万人、301.75万人。其中活跃投资人数环比下降22.08%，活跃借款人数环比下降19.57%。

“8月投资人数和借款人数继7月出现下降后进一步下降，”陈晓俊强调，“人气大幅度下降仍然与近期停业及问题平台数量大增有关，投资人开始谨慎投资、观望情绪弥漫。而借款人这端，由于不少投资人选择债转退出，部分成交资金与债转进行撮合，导致平台借款端业务撮合的规模下降，”