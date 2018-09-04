提分秘诀、优惠福利全解析-你真会用芝麻信用分吗

见习记者 商依琳

近来，“信用生活”的话题越来越热。然而，如今的中国仍然是个信用缺失的社会，央行的个人信用记录覆盖率还不完整。

相对的，一些第三方征信机构依托场景提供的信用服务比较全面，比如蚂蚁金服旗下的芝麻信用几乎渗透进入了所有的支付宝用户中。

但是，对于芝麻信用分的提升方式和不同分数等级所能享受的优惠福利，很多用户却不了解。记者梳理送上一份芝麻信用使用指南，让用户可以稳定提分，享受更多信用生活的福利优惠。

提分的秘诀是守信

马云很早之前说过，未来是一个信用社会，每个人的信用是非常重要的，而支付宝旗下的芝麻信用就是衡量用户平时使用支付宝的信用等级的。

芝麻信用以芝麻分为计量单位，最低350分，最高950分，分数越高意味着信用越好。一般来说，只要没有严重违约行为，一般用户开通芝麻信用的起始分在600分左右，属于中等水平。不得其门而入的话，芝麻信用分可能会很长一段时间都得不到提升。正所谓“知己知彼百战不殆”，只有知道芝麻信用如何评分，才能制定出针对性策略，更有效的提分。

据芝麻信用官网显示，芝麻信用分从五个维度来计算，不同维度所占比重不同。信用历史占35%，即过往履约记录，比如信用卡还款记录、微贷还款记录、水电煤缴费、罚单等；履约能力占25%，即综合资产信息，即支付宝账户余额、余额宝余额、有没有房和车等；行为偏好占20%，即账户活跃度、消费层次、缴费层次、消费偏好等；身份特质占15%，即学历、住址、实名消费行为等；人脉关系占5%，即在人际交往中的影响力以及好友的“质量”。

针对这五个维度，用户可以做相应行为来提升芝麻分。使用支付宝的信用卡还款功能并及时还款；使用蚂蚁金服的信用功能，例如蚂蚁借呗、蚂蚁花呗等并及时还款；使用支付宝的各种服务功能，例如用支付宝缴纳水电费等都可以给用户的信用历史加分。在支付宝上购买理财产品，例如余额宝、定期理财产品、基金等可以给用户的履约能力加分。在支付宝进行转账、发红包等；提高消费层次，即在淘宝上购买优质商品可以给用户的行为偏好加分。补全芝麻信用页面内的个人信息可以给用户的身份特质加分。使用支付宝亲情账户、群聊功能等可以给用户的人脉关系加分。另外，不要频繁更换支付宝账户绑定的电话号码和淘宝默认收货住址；根据自身情况，使用支付宝的蚂蚁森林、蚂蚁庄园、爱心捐赠等献爱心都有溢于芝麻信用分的提升。

分越高福利越多

在某些欧美发达国家，人的信用好，可以有房贷利率优惠，买车优惠，甚至获得优先的工作机会等等。芝麻信用虽然作为第三方征信机构无法提供一些大政策上的优惠，但是芝麻信用分在600分以上的，根据不同等级还是可以享受到不同的权益。

芝麻信用600以上，有机会开通蚂蚁花呗，享受“先消费，后付款”的购物体验。用户可以获得免押服务，共享单车、共享汽车、酒店住宿、信用借还、汽车租赁、共享阅读、信用生活以及信用零售等等上百个场景。

芝麻信用达到650以上，蚂蚁黄金会员还有机会可以享受支付宝的备用金服务，备用金是支付宝新出不久的福利，额度为500，每个月最多只能使用两次，每一次使用的周期为一个星期。

芝麻分达到700分以上，在办理新加坡签证时拥有优先权，并且很快就能办理完成，不用再提交资产证明、在职证明、户口本等资料。