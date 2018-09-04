迟到不能入场，比诺什较真-上海大剧院提供三套预案并呼吁观众遵守剧场礼仪

晨报记者 邱俪华

昨晚的上海大剧院对于很多观众来说是一次圆梦之旅，因为“女神”朱丽叶·比诺什从大银幕的《英国病人》和《蓝》中走出来，在大剧院的舞台上和中国观众面对面，奉献一场音乐戏剧《生如夏花——致香颂女王芭芭拉》。就在圆梦的几个小时之前，上海观众经历了一个有关“迟到”的小插曲——昨天下午，大剧院通过官方渠道向观众发出友情提醒：“应演出方要求，迟到观众将谢绝入场，今晚前来观看本场演出的观众还请提前安排行程，避免影响观看。”

尽管大剧院在平时所有的票根背面，都会提醒观众不要迟到，若迟到请就近入座或待幕间进场，像这次明确提出迟到就谢绝进场的情况，却十分少见。采访中，大剧院相关负责人告诉记者，这次的友情提醒并非女神“耍大牌”，而是事出有因，而大剧院方面也竭尽所能，在不影响演员表演和其他观众正常观看的前提下，为迟到观众做了人性化的安排。“可能是因为收到了我们下午的通知，今晚迟到的人数和平时相比，少了至少一半。”

对于这样的“友情提醒”，上海观众表示理解，“如果迟到，我是做好了在场外大屏幕看完演出的准备的。”散场后，观众陆女士这样跟记者说。

比诺什：

提个“不迟到”的小要求

上海演出前一天，在与媒体及观众互动的环节中，在被问到对中国观众的印象时，比诺什直言不讳：“我对中国观众还是比较了解的，他们会在演出当中进来啊，出去啊，去抽一下烟啊。当然只要不影响我的表演，我还是可以接受的。”

而几天前在南京的演出，她发现了中国观众的新特点，“谢幕的时候，大家都喜欢用手机拍照，我在南京那晚谢了三次幕，直到最后一次谢幕，大家发现我真的要离开了，才终于放下手机鼓掌。这是我这次来中国新的感受。”不过她也特别强调，“在整个演出过程中，观众非常安静，这个是非常棒的！”

尽管如此，她和自己的制作团队还是在上海演出的前一天，向大剧院提出了一个“小要求”：“这次是比诺什在台上的独角戏，观众如果迟到或者进进出出，对表演的节奏会有比较大的影响，迟到的观众能否不要入场。”

大剧院：

为观众作了人性化安排

“女神”的要求可以理解，但是考虑到造成观众迟到的因素往往会包括天气、交通等因素，一概拒之门外也不够合理。因此，昨天下午，大剧院在发布“友情提醒”的同时，也采取了充分措施。

首先，昨天下午，通过大剧院官方微博、微信等官方渠道，以及通过已购票观众留的电话，将迟到不能入场的信息通知到位。

同时，大剧院做了三套人性化预案——第一，密切注意天气情况，昨晚演出前大剧院周边有雷暴，因此把演出时间推迟了十分钟；第二，为迟到观众创造了一个“入场窗口”——在演出的第六分钟有一个小间隔，此时可以进场；第三，准备好二楼的观赏区域，可以让迟到观众入场观看，同时保证不打扰演员表演。

观众：

做好在场外看演出的准备

多平台通知，三种预案，昨晚最终演出情况如何？“迟到的人数较往常减少了至少50%”，相关负责人告诉记者。上海观众并没有让比诺什失望，昨天，演出第六分钟进场的有四五个人，而最终改去二楼的观众也只有三四位，秩序井然，比诺什的表演也十分尽兴。

“艺术家的要求是合理的，观众的需求也是合理的，而夹在合理中间的现实问题，就是我们需要去协调解决的。”大剧院相关负责人告诉记者，“其实，大部分的观众还是愿意尊重演出时间的，不迟到也是一种剧场礼仪，希望大家都能够理解和遵守。”

对于这次的友情提醒，上海观众的反应如何？大部分观众早早赶到了剧场，“这样的规定还是可以理解的，如果迟到，我是做好了在场外的大屏幕看完演出的准备的，”观众陆女士这样对记者说。

昨晚，比诺什三次谢幕，八成观众等到第三次谢幕结束才依依不舍离开。比诺什“不要迟到”的小要求，虽事发突然，但也不失为一次可贵的观演互动——只有互相尊重，才能成就一场真正完美的演出。