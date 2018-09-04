爱奇艺关闭显示前台播放量-终结“唯流量时代”，任重道远

晨报记者 曾索狄

一部电视剧如果平均每天播放量达到十几亿次，意味着什么？这意味着一个不可能实现的现象：中国7亿多网民每天都要看这部作品两遍以上！然而，随着影视剧网络播放量造假的日益猖獗，这种“不可能”在过去的几年间频频出现，多部影视剧的整体播放量达到了惊人的几百亿次。

昨天上午，国内视频网站三巨头之一的爱奇艺对外发布声明，正式关闭显示全站前台播放量，以综合用户讨论度、互动量、多维度播放类指标的内容热度作为替代。一时间，业内震动，视频网站“唯流量时代会否因此终结”的话题也被推上风口浪尖。从目前来看，大部分业内人士对爱奇艺此举表示支持，同时认为，终结“唯流量时代”，建立真实、客观的内容价值评估体系，任重道远。

事件

“热度”取代“播放量”

“在‘唯播放量论’影响下，不少从业者将播放数据作为目标，不仅扭曲了创作和宣传初心，还为吸引眼球而低俗炒作，甚至令行业滋生出刷量等违法行为……”昨天上午，爱奇艺对外发布声明，宣布关闭显示全站前台播放量，转而以综合用户讨论度、互动量、多维度播放类指标的内容热度来替代。

晨报记者查阅了爱奇艺的网站和手机客户端，发现剧集和综艺原有的“播放量”已经被替换成了“热度”标签。比如，今年暑期档大赢家《延禧攻略》的热度显示为9799，电视剧《香蜜沉沉烬如霜》和《天盛长歌》的热度分别为8300和6364。

爱奇艺首席内容官王晓晖透露，选择关闭显示前台播放量，是因为在“唯播放量论”的影响下，播放量并非评价作品质量、受用户欢迎程度的最优指标，甚至已经不能公平评价内容的质量和价值。他透露，新推出的“内容热度”包含用户观看行为数据、互动行为数据、分享行为等综合数据维度，平台后续还将增加热度排行榜、内容既往热度曲线、峰值热度排行榜，“希望这个热度指标能够反映真正观看视频内容的用户的行为和喜好”。

王晓晖同时表示，爱奇艺不排斥与第三方数据机构合作，希望有更多第三方机构推出不依赖于媒体单方所公布数据的检测服务。未来，平台也不排除恢复前台流量显示的可能性，“关闭前台流量数据之后，一方面我们投入力量研究热度值，另一方面，也将持续观察市场最新状态，如果市场前台流量数据能够净化到基本真实、公平反映内容价值的程度，不排除恢复前台流量显示。”

揭秘

“数据造假”有多狠？

“开播一小时播放量突破1亿！”“恭喜播放量突破30亿！”在社交网络上，观众时常可见热门的影视剧和综艺打出这样的宣传标语。然而，这些看起来红红火火的播放量，实际存在不小的猫腻：以2017年的数据统计为例，国内点击量破百亿的影视剧多达12部，其中最高的一部年内播放量高达457.9亿，创造了“全球人口不足一部剧点击量”的奇观。

值得注意的是，包括央视、《人民日报》等主流媒体近年曾狠批播放量造假的现象，相关造假内幕也被一一揭开：比如，在电商平台上，有公司专门提供在视频网站刷量的服务，5元钱就能在部分平台刷出1万左右的点击量；又比如，播放量造假的作品在观看曲线上会呈现极其不正常的现象——根据观众的观看习惯，一部作品正常观看曲线应该是上、下午较平，中午和晚间时段呈现小高峰，但造假作品的播放量却会呈现出全日曲线平稳的现象。

晨报记者在采访中发现，随着媒体的不断曝光，如今电商平台已经下架了“刷量”服务，但相关行为却很难禁止。一位影视营销机构的负责人透露，刷量已经成为整个影视行业的共谋，“如果播放量不到位，制作方、宣传方甚至是品牌植入方都有损失。为了完成各自的KPI，他们会通过不同的方式进行数据优化。”

当然，刷量带来的不当竞争也引发了视频网站的关注。近年，主流视频网站纷纷推出反制手段。以爱奇艺为例，其一度被认为是最难刷量的平台，专门的“反作弊系统”和相关黑名单库曾将很多造假流量拒之门外。而腾讯视频也曾对外透露，如果发现一个时间段内产生了不寻常的播放量，系统会立刻进行排查。同时，防刷量是一个长期的“攻防过程”，需要结合剧集的热度、点击行为的模式展开分析。

热议

新评价体系有待评估

作为第一个“吃螃蟹的人”，爱奇艺关闭显示播放量的行为，迅速引发业内热议。晨报记者注意到，多位影视制片人在社交网络转发此声明时表示“支持”、“赞赏”。编剧汪海林认为，希望此举能带来行业性的变革，不用再看到“点击量四五百亿”的乱象。还有制片人称，关闭显示播放量，有望引领行业回归理性，尊重观众的判断力和选择。更有一些娱乐营销机构的工作人员表示“如释重负”：“再也不用做播放量破几亿的海报了！”

据悉，爱奇艺最近在上海打赢了国内首个因“刷量”而引发的不正当竞争案。被起诉的某数据公司因在爱奇艺上“刷量”而被判赔偿50万元并登报道歉。业内人士认为，这说明“流量造假”已经从根本上伤害了视频网站的利益，“制片方花钱注水播放量，平台却要因此支付更多的版权费用，甚至商誉受损。”

同时值得注意的是，中共中央宣传部、文化和旅游部、国家税务总局、国家广播电视总局、国家电影局等近期也联合印发《通知》，旗职鲜明地反对行业恶性竞争。因此，爱奇艺关闭显示前台播放量也被认为是一个应时之举，有望营造风清气正的网络空间。

不过，新的评估体系能不能真正反映“热度”，业界目前仍持观望态度。“内容热度”评价体系主要依赖于爱奇艺后台数据，这被认为同样存在数据不透明的可能。艾漫数据总裁曹永寿认为，关闭显示前台播放量的行为值得肯定，但要想彻底破除行业乱象，可以考虑引入第三方的评估和监测机制，“没有第三方的数据监控和评估，广告主会不会担心后台数据的权威性？视频网站又如何保证不会前台一套后台一套？”