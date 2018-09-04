习主席的忙，让你应接不暇！

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9月3日，中非合作论坛北京峰会开幕。
这是今年中国举办的外国领导人出席最多的主场外交——50多名非洲国家元首和政府首脑相聚北京。
有朋自远方来，不亦乐乎。习近平主席日程排得满满当当，不亦忙乎。从第一位外国元首抵京到峰会开幕，习主席出席的重要活动已经多达33场了。
33场是什么概念？
8月30日 周四
上午，习主席迎来了参加中非合作论坛北京峰会的第一位客人——科特迪瓦总统瓦塔拉。会谈前，习主席为来华进行国事访问的瓦塔拉总统举行了欢迎仪式。
傍晚6点，正是很多人下班的时候，习主席却歇不了，热情接待了同样来自西非的塞拉利昂总统比奥。虽然比奥总统就任不久，在会谈中，习主席却像老朋友一样与他回顾了两国建交47年来的传统友谊，并共同为中塞关系的未来谋篇布局。
一天与两名外国领导人分别举行会谈，这对日理万机的国家领导人来说是常事。然而，这一天只是习主席“中非北京峰会时间”的序曲。
且看。
8月31日 周五
从这一天起，习主席的公务活动开始密集集中在外事会见上。从早上10点到晚上8点，一场又一场……一场又一场……
上午，习主席分别会晤了索马里总统穆罕默德和博茨瓦纳总统马西西。“索马里是第一个同新中国建交的东部非洲国家”这个“冷知识”，要不是习主席提起，恐怕很多人都不知道。
在会见马西西时，习主席则回忆起8年前他访问博茨瓦纳时感受到的深厚情谊。
下午，很多人还在午休后悄悄犯困，习主席已经接连会晤了5个非洲国家的总统了。这其中，有“世界最新国家”——南苏丹的总统基尔↓
今年3月成功访华的喀麦隆总统比亚↓
今年5月刚与中国复交的布基纳法索的总统卡博雷↓
半个月前刚刚连任的马里总统凯塔↓
还有尼日尔总统伊素福，在会见开场白中，他对习主席饶有兴致地表达了对中国古代四大发明和当下科技飞速发展的兴趣。
数了吗？这一天，习主席会晤了7位非洲国家总统。
如果你觉得这一天的日程安排已经够满？那么接下来的日程更会让你应接不暇。
9月1日 周六
周六了，很多人都在休息，习主席却更忙了。10小时内，他相继与11位非洲国家总统进行了会晤。
是的，11位，你没看错。
准备好了，前方密集……
从北非阿拉伯古国，到西非海岸，再到东南非之滨，一场场接连不断的会见中，虽然与习主席相坐而谈的领导人来自非洲不同国家，“源远流长”“和平发展”“共同繁荣”却是不变的关键词。
不少非洲国家领导人，都是具有传奇色彩的人物。比如，在当天会见利比里亚总统维阿时，习主席就提到：
“总统先生曾是世界足球明星，深受中国球迷喜爱。希望你发挥特殊影响力，推动两国体育和青年交流。”
顺便说一句，习主席与非洲国家领导人聊得坦诚、聊得深入，也让我们长了不少中非关系小知识。刚才提到，索马里是第一个同新中国建交的东部非洲国家。那你知道第一个同新中国建交的撒哈拉以南非洲国家是哪里吗？
习主席给出了答案——在会见几内亚总统孔戴时，他说：“中国政府和人民不会忘记，几内亚是第一个同新中国建交的撒哈拉以南非洲国家。”
当天最后一场活动结束时，夜幕早已降临。
真是马不停蹄，想想都忙……
9月2日 周日
这一天对于习主席来说，依然是10小时11场活动的紧凑节奏，并且每场会见的间隔都只有短短几分钟。
这次来参会的非洲国家领导人中，不少领导人是中国人民的老朋友，同时也是习主席的老朋友。
比如苏丹总统巴希尔、赤道几内亚总统奥比昂，“打卡”过2006年中非合作论坛北京峰会↓
比如吉布提总统盖莱，2006年中非合作论坛北京峰会、2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会、2018年中非合作论坛北京峰会，一次都没落下↓
比如今年3月对中国成功进行国事访问的纳米比亚总统根哥布↓
比如8年前与习主席访问时相识的安哥拉总统洛伦索↓
再比如南非总统拉马福萨、塞内加尔总统萨勒、毛里求斯总理贾格纳特，一个多月前，习主席在对非洲国家进行访问时受到了他们的热情接待↓
还有毛里塔尼亚总统阿齐兹，国内正在进行立法和地方选举，政治议程相当重要，但他仍然不远万里坚持赶来北京，参加中非友好大家庭的聚会。
习主席说：“这反映了总统先生对中毛关系和中非集体合作的高度重视，我对此深表赞赏。”
以及担任过中非合作论坛共同主席国的埃塞俄比亚的总理阿比↓
所谓忙得不可开交，大概就是这个节奏。难怪当天，联合国秘书长古特雷斯在与习主席会见时说：
“我知道您的日程非常繁忙。您有很多的双边会见，一场接一场，所以我很感谢您百忙之中抽空与我会见。”
的确，峰会尚未开幕时，习主席已经同30位非洲国家领导人依次进行了富有成效的会晤。
用1分钟，我们感受一下习主席同他们握手的瞬间：
9月3日 周一
这一天，是峰会开幕的日子。
开幕前，习主席还有重要日程。上午，他出席了中非领导人与工商界代表高层对话会暨第六届中非企业家大会开幕式。在主旨演讲中，他强调中国坚持开放的目标不变，支持非洲参与共建“一带一路”，共享发展成果，实现共同富裕，振奋了中非26亿人民的心。
当天下午，峰会开幕，习主席发表了重要主旨讲话，全面阐述中国加强对非关系的新理念新主张，宣布中国对非务实合作的新行动新举措，现场响起近30次热烈掌声。
9月4日全天，中非领导人圆桌会议举行。习主席和论坛非方共同主席国南非总统拉马福萨将分别主持上下午两个时段的讨论。中非领导人将共聚一堂，就中非关系发展以及共同关心的国际和地区问题好好聊聊。
圆桌会议后，习主席还将同拉马福萨总统、新任论坛非方共同主席国领导人共同会见记者，全面介绍此次峰会成果。
脑补一下吧，已然想到又将是无比忙碌的一天……
细心的你一定已经注意到，来参加峰会的非洲国家领导人有50多位。习主席在峰会前已经一一会晤了30位，还有20多位的会晤安排在峰会闭幕后进行。这也体现了中国重视同所有非洲国家发展友好关系，无论大小、强弱、贫富，始终平等相待。
来源：新华网
文字记者：王卓伦
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