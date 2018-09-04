习主席的忙，让你应接不暇！

从这一天起，习主席的公务活动开始密集集中在外事会见上。从早上10点到晚上8点，一场又一场……一场又一场……

上午，习主席分别会晤了索马里总统穆罕默德和博茨瓦纳总统马西西。“索马里是第一个同新中国建交的东部非洲国家”这个“冷知识”，要不是习主席提起，恐怕很多人都不知道。

在会见马西西时，习主席则回忆起8年前他访问博茨瓦纳时感受到的深厚情谊。

下午，很多人还在午休后悄悄犯困，习主席已经接连会晤了5个非洲国家的总统了。这其中，有“世界最新国家”——南苏丹的总统基尔↓

今年3月成功访华的喀麦隆总统比亚↓

今年5月刚与中国复交的布基纳法索的总统卡博雷↓

半个月前刚刚连任的马里总统凯塔↓

还有尼日尔总统伊素福，在会见开场白中，他对习主席饶有兴致地表达了对中国古代四大发明和当下科技飞速发展的兴趣。

数了吗？这一天，习主席会晤了7位非洲国家总统。

如果你觉得这一天的日程安排已经够满？那么接下来的日程更会让你应接不暇。