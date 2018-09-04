【央视快评】携手打造更加紧密的中非命运共同体

携手同心，共襄盛举。

9月3日，2018年中非合作论坛北京峰会召开，国家主席习近平在开幕式上发表主旨演讲。习主席强调：中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，中非早已结成休戚与共的命运共同体。我们愿同非洲人民心往一处想，劲往一处使，共筑更加紧密的中非命运共同体，为推动构建人类命运共同体树立典范。

习主席的重要讲话着眼世界发展大势，立足中国与非洲共同的发展任务，明确了中非双方共同的梦想与使命，发出了引领中非关系迈入“携手共命运，同心促发展”的新时代伟大倡议，引发与会非洲各国领导人和嘉宾的强烈共鸣，必将推动中非友好合作再上新台阶，推动人类命运共同体构建之路行稳致远。

同心同向，守望相助。在中非合作中，中国始终秉承“真实亲诚”的理念和正确义利观，走出了一条特色鲜明的合作共赢之路。中国坚持真诚友好、平等相待的外交理念，始终尊重非洲、热爱非洲、支持非洲；坚持义利相兼、以义为先的义利观，把中国发展同助力非洲发展紧密结合，实现合作共赢、共同发展；坚持发展为民、务实高效的对外政策，将合作成果惠及中非人民；坚持开放包容、兼收并蓄的中国风格，始终与国际社会一道，支持非洲和平与发展。

十八年携手同行，中非合作硕果累累，截止到2017年，中非贸易额达到1700亿美元的规模，尤其近几年，中非关系驶入“快车道”，习近平主席亲自倡导“真实亲诚”对非政策理念，提出“五大支柱”、“十大合作计划”，已搭建起中非合作牢固的四梁八柱；互利共赢的“一带一路”建设更是在非洲如火如荼。在中非合作论坛迎来“成人礼”之际，面对新的历史机遇，站在新的时代起点，中非有意愿有能力携手打造更加紧密的中非命运共同体，将中非全面战略合作伙伴关系成功推向新的高度。

打造更加紧密的中非命运共同体，中非要继续秉承共同使命，团结互助，同心发展。要责任共担，加强在涉及彼此核心利益和重大关切问题上的相互理解和支持；要合作共赢，既在传统优势领域深耕厚植，又在新经济领域加快培育亮点；要幸福共享，把增进民生福祉作为发展中非关系的出发点和落脚点；要文化共兴，促进中非文明交流互鉴、交融共存；要安全共筑，建设“消弭枪声的非洲”；要和谐共生，让中国和非洲都成为人与自然和睦相处的美好家园。

打造更加紧密的中非命运共同体，中非要进一步增强创造力、凝聚力、行动力。2015年以来，中国全面落实约翰内斯堡峰会上确定的中非“十大合作计划”，推动中非合作稳步前行。习主席在北京峰会上庄严宣布，在推进“十大合作计划”基础上，中国未来3年和今后一段时间重点实施“八大行动”，为中非关系发展提供了更加强劲的动力。

“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”。中非合作论坛北京峰会奏响了中非友好合作的时代强音，开启了新时代中非友好合作的壮阔航程。我们坚信，只要中非携手共命运，同心促发展，中非全面战略伙伴关系必将再攀新高峰，中华民族伟大复兴的中国梦和非洲人民团结振兴的非洲梦就一定能够早日实现。