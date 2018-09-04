中非合作论坛北京峰会开幕 习近平这八句话非比寻常！

来源：央视网
央视网消息：9月3日，2018年中非合作论坛北京峰会开幕，习近平出席并发表主旨讲话。
2000年，中非合作论坛正式成立。18年来，中国与非洲各国同心同向、守望相助，走出了一条特色鲜明的合作共赢之路。在这条道路上，中国始终秉持“真实亲诚”理念和正确义利观，同非洲各国团结一心、同舟共济、携手前进。
习近平主席在开幕式演讲当中为中非未来合作明确了发展目标，制定了行动计划。其中很多话语震撼人心，为新时代中非关系发展注入强劲动力。
1、非洲发展不可限量，非洲未来充满希望，中非友好合作前景广阔，中非全面战略合作伙伴关系发展大有可为！
2、中国永远是非洲的好朋友、好伙伴、好兄弟。任何人都不能破坏中非人民的大团结！
3、中国主张多予少取、先予后取、只予不取，张开怀抱欢迎非洲搭乘中国发展快车。任何人都不能阻挡中非人民振兴的步伐！
4、中非合作好不好，只有中非人民最有发言权。任何人都不能以想象和臆测否定中非合作的显著成就！
5、凡是对非洲有利的事情，我们都欢迎、都支持，全世界都应该尽力做、认真做。任何人都不能阻止和干扰国际社会支持非洲发展的积极行动！
6、中国愿同世界各国携手构建人类命运共同体，发展全球伙伴关系，拓展友好合作，走出一条相互尊重、公平正义、合作共赢的国与国交往新路，让世界更加和平安宁，让人类生活更加幸福美好。
7、面对世界经济增长的不稳定性不确定性，中国坚持走开放融通、合作共赢之路，坚定维护开放型世界经济和多边贸易体制，反对保护主义、单边主义，把自己囚于自我封闭的孤岛没有前途！
8、我们愿同非洲人民心往一处想、劲往一处使，共筑更加紧密的中非命运共同体，为推动构建人类命运共同体树立典范。（整理/余晓玲）