新华社评论员：共筑更加紧密的中非命运共同体——学习习近平主席在２０１８年中非合作论坛北京峰会开幕式主旨讲话

来源：央视网

新华社北京９月３日电 题：共筑更加紧密的中非命运共同体——学习习近平主席在２０１８年中非合作论坛北京峰会开幕式主旨讲话

新华社评论员

这是中非友好大家庭的大团圆，这是中非命运共同体的再出发！

正是秋色怡人时节，众多非洲国家领导人、国际和地区组织负责人齐聚北京，共襄２０１８年中非合作论坛北京峰会盛举。习近平主席在峰会开幕式上发表主旨讲话，总结中非合作共赢的深刻启示，宣示中国解答时代命题的大国担当，进一步阐明“打造什么样的中非命运共同体、如何打造中非命运共同体”，绘就新时代中非合作蓝图，为共筑更加紧密的中非命运共同体注入强劲动力。

“根之茂者其实遂，膏之沃者其光晔。”历史的发展自有其规律和逻辑。几十年来，中非同舟共济、守望相助，走出了一条特色鲜明的合作共赢之路，中非合作成为南南合作的典范。以真实亲诚理念和正确义利观为基石，以中非人民对美好生活的向往为方向，这条道路深刻昭示我们，只要在合作中坚持真诚友好、平等相待，坚持义利相兼、以义为先，坚持发展为民、务实高效，坚持开放包容、兼收并蓄，中非友好合作前景必定无限广阔，中非关系发展必将大有可为。

“大道泛兮，其可左右。”置身世界百年未有之大变局，各国人民的命运从未像今天这样紧紧相连，人类也面临前所未有的挑战。答好和平与发展这一时代命题，需要国际社会一起行动、共同担当。把为人类作出新的更大贡献作为自己的使命，愿同国际合作伙伴共建“一带一路”，积极参与全球治理，坚定不移坚持对外开放——习近平主席的庄严宣示，展现了中国“为世界谋大同”的责任担当，道出了各国谋发展、求合作的共同愿望。

中国是最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆。携手前行的路上，中非早已结成休戚与共的命运共同体。面对新形势、新任务，回应中非人民对美好生活的共同追求，习近平主席提出携手打造责任共担、合作共赢、幸福共享、文化共兴、安全共筑、和谐共生的中非命运共同体。这一宏伟目标，顺应中非合作大势，旨在将中非发展战略紧密对接，让双方政治互信和经济互补的独特优势充分发挥，让人文交流的源泉不断涌流，赋予中非命运共同体新的时代内涵，为中非合作在新起点上不断深化、树立构建人类命运共同体的典范指明了实践方向。

共筑更加紧密的中非命运共同体，关键在行动。开展对非合作，中国始终讲一个“实”字。近年来，习近平主席在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上提出的“十大合作计划”全面落实：２０１７年中非贸易额达１７００亿美元；中国企业为非洲国家创造近９０万个就业岗位；中国为非洲国家在农业、减贫、公共卫生等领域实施了数百个项目，给中非人民带来实实在在的获得感。

百尺竿头，更进一步。着眼于打造新时代更加紧密的中非命运共同体，习主席在中非合作论坛北京峰会上提出未来３年和今后一段时间重点实施“八大行动”。从“十大合作计划”到“八大行动”，助力非洲发展的大国担当一脉相承，合作共赢的务实举措更加精准。“八大行动”，支撑起新时代中非合作的四梁八柱。在产业促进、设施联通、贸易便利、绿色发展、能力建设、健康卫生、人文交流、和平安全的合作框架下，大至启动编制《中非基础设施合作规划》、设立中国—非洲经贸博览会，小到建设中非竹子中心、实施妇幼心连心工程等，无不体现了“授人以鱼，更要授人以渔”的合作智慧，为引领中非合作向更高质量发展、推动中非全面战略合作伙伴关系迈向新高度提供了强劲推动力。

“红日初升，其道大光。”非洲雄狮奔腾向前，中国发展势不可挡。从新的历史起点继续携手前行，汇聚起２６亿人民的智慧和力量，中非命运共同体必将更具生机活力，中国梦和非洲梦必将在相互辉映中绽放出更加夺目的光芒！