新华网评：面对时代命题的“中国担当”

来源：新华网

9月3日，中非合作论坛北京峰会在人民大会堂隆重开幕。中国国家主席习近平出席开幕式并发表题为《携手共命运 同心促发展》的主旨讲话。 新华社记者 黄敬文 摄

安传香

命题需要解答，时代呼唤担当。

在出席2018年中非合作论坛北京峰会开幕式并发表主旨讲话时，习近平主席分析了当今世界面临的变局与挑战，指出“和平与发展是当今时代的主题，也是时代的命题”，并给出了面对这一时代命题的“中国回答”，体现了“中国担当”。

中国把为人类作出新的更大贡献作为自己的使命。自立立人，自达达人。中国以自身的发展实践拓展了发展中国家走向现代化的路径，以自身的成功经验为解决中国和世界共同面临的诸多重大理论和实践问题贡献了中国智慧。中国的奋斗惠及世界，一个强大的、自信的中国必将为世界带来更多机遇。

中国愿同国际合作伙伴共建“一带一路”。古语有云：“执大象，天下往。”“一带一路”倡议源于习近平主席对世界发展大势的深察洞悉，对人类前途命运的深邃思考。5年来，倡议变成行动，理念化为实践，愿景成了现实，“一带一路”成为推动构建人类命运共同体的重要实践平台，为实现世界共同发展繁荣注入推动力量、增添不竭动力。

中国将积极参与全球治理，秉持共商共建共享全球治理观。“倾厦非一木之支也，决河非捧土之障也。”世界的持久和平与发展需要各国携手共创。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，始终致力于推动全球治理体系更加平衡地反映大多数国家特别是发展中国家的意愿和利益。

中国坚定不移坚持对外开放。不拒众流，方为江海。面对世界经济增长的不稳定性不确定性，中国坚持走开放融通、合作共赢之路，坚定维护开放型世界经济和多边贸易体制，反对保护主义、单边主义。历史早已证明，把自己囚于自我封闭的孤岛没有前途。今日中国之开放，不只是自我发展，更是回击逆流、引领潮流的主动担当。

所谓“天下自有公论，非爱憎异同能夺也”。中国与世界各国携手构建人类命运共同体的意愿有目共睹，中国与世界各国携手走出一条相互尊重、公平正义、合作共赢的国与国交往新路的努力有口皆碑。我们期待，面对和平与发展的时代命题，国际社会与中国一道，以团结、智慧、勇气，扛起历史责任，解答时代命题，展现时代担当，让我们的世界更加和平安宁，让人类生活更加幸福美好。

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