习近平和彭丽媛欢迎出席中非合作论坛北京峰会的外方领导人夫妇

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9月3日，国家主席习近平和夫人彭丽媛在北京人民大会堂举行宴会，欢迎出席中非合作论坛北京峰会的外方领导人和夫人。这是晚宴前，习近平和彭丽媛同外方领导人和夫人在巨幅苏绣壁画《长城》前合影留念。 新华社记者 张领 摄

新华社北京9月3日电 国家主席习近平和夫人彭丽媛3日在人民大会堂举行宴会，欢迎出席中非合作论坛北京峰会的外方领导人和夫人。李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正、王岐山等党和国家领导人出席。

当晚的人民大会堂灯火通明，欢乐祥和。习近平和彭丽媛同贵宾们亲切握手，互致问候。56位活泼可爱的少年儿童手持中非合作论坛成员方国旗、会旗，热烈欢迎中外领导人夫妇，手拉手一一引领领导人夫妇集体合影。习近平和彭丽媛同各国领导人及夫人在巨幅苏绣壁画《长城》前合影留念。随后，壁画打开，中外领导人夫妇在汉白玉台阶前驻足，欣赏童声合唱《茉莉花》。在前往宴会厅沿途，盛装的青少年载歌载舞，欢迎远道而来的贵宾。

宴会厅内，张灯结彩，高朋满座。在欢快的迎宾曲中，习近平和彭丽媛同贵宾们共同步入宴会厅。

9月3日，国家主席习近平和夫人彭丽媛在北京人民大会堂举行宴会，欢迎出席中非合作论坛北京峰会的外方领导人和夫人。这是习近平在晚宴上发表致辞。 新华社记者 谢环驰 摄

习近平发表致辞，代表中国政府和中国人民热烈欢迎各位领导人的到来。习近平指出，12年前，中非领导人在北京欢聚一堂，共叙友谊，共商合作。12年后，我们再次在这里共襄盛举，秉持初心，继往开来。12年来，中非关系始终健康快速发展，各层次交往更加密切，各领域合作更加红火，中非友好大家庭力量更加壮大，中非人民命运更加紧密在一起。中国的“非洲元素”和非洲的“中国元素”交相辉映，中非人民交流多姿多彩，亮点纷呈。

习近平强调，我们将以更加坚定的信念和决心，一起为构建更加紧密的中非命运共同体绘制蓝图，共同奏响推动构建人类命运共同体的恢弘乐章；一起为全面实施中非合作“八大行动”作出规划，携手推进共商共建共享“一带一路”伟大进程；一起为加强发展中国家团结合作贡献智慧和力量，协力铸就促进世界和平与发展的坚强支柱。中国愿同非洲国家一道，以行动兑现承诺，以实干书写历史，让中非人民生活更加幸福美满，让中非友谊的明天更加光辉灿烂。

论坛共同主席、南非总统拉马福萨代表非洲国家致辞。他表示，中非合作论坛是南南合作和多边合作的重要平台。“独行快，众行远”，非洲国家要实现《2063年议程》伟大愿景，中国是可以信赖的合作伙伴。论坛北京峰会必将使非中关系提升到新的高度。与会各国领导人要齐心协力，继往开来，确保峰会取得圆满成功，为新时代非中友好合作奠定坚实基础。

宴会在欢快热烈的气氛中进行。习近平同各国领导人亲切交谈，共同祝愿中非各国共同发展，繁荣进步，人民幸福安康，祝愿中非合作论坛踏上新征程，开启新篇章，祝愿北京峰会圆满成功。

宴会后，习近平和彭丽媛同贵宾们观看文艺演出。

20时20分许，演出在《飞天彩虹》的舞蹈中拉开序幕。舞者在绸带环绕下凌空飞舞，再现敦煌艺术的瑰丽神气。鼓乐《鼓角相闻》融合中国鼓乐、非洲布隆迪大鼓和尼日利亚鼓乐精髓，传递两种文明和谐共生的理念，为中非合作鼓劲加油。华阴老腔《丝路回声》展现古朴和现代的完美结合。中非武术学员们和中国箫、古筝演员共同演绎的《武动灵韵》一动一静、一张一弛，呈现中华文化刚柔并济的独特魅力。热情奔放的歌舞《帕达帕达》将南非人民耳熟能详的歌曲与舞蹈有机结合，营造出非洲大地一派欢腾气氛。中非艺术家同台共演的古典芭蕾舞剧《堂·吉诃德》选段将经典“大双人舞”芭蕾技巧发挥到极致。主题歌曲《命运共同体》唱响“合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体”，唱出中非人民“友谊是唯一通途，同心共筑美好未来”的共同心声。来自中国和非洲国家的歌舞演员身着盛装，共同登台演出充满动感和韵律的歌舞《舞动新时代》，与现场各国来宾同唱欢歌，少年儿童用魔术手法打开中国和非洲国家国旗，祝福中非团结合作，祝福2018年中非合作论坛北京峰会圆满成功，将演出推向高潮。

丁薛祥、杨洁篪、黄坤明、蔡奇、王毅、赵克志、何立峰等参加上述活动。