来源：北京日报、中国共产党新闻网

原标题：“九个坚持”：推进宣传思想工作不断强起来

习近平总书记在全国宣传思想工作会议上强调，在实践中，我们不断深化对宣传思想工作的规律性认识，提出了一系列新思想新观点新论断，这就是：坚持党对意识形态工作的领导权；坚持思想工作“两个巩固”的根本任务；坚持用新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民；坚持培育和践行社会主义核心价值观；坚持文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信，是更基本、更深沉、更持久的力量；坚持提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力；坚持以人民为中心的创作导向；坚持营造风清气正的网络空间；坚持讲好中国故事、传播好中国声音。这“九个坚持”，是新时代宣传思想工作的纲领性要求和做好宣传思想工作的根本遵循，必须长期坚持、不断发展。

充分认识“九个坚持”的三个意义

时代意义。“九个坚持”立足中国特色社会主义进入新时代这个我国发展新的历史方位，着眼实现新时代党的历史使命，充分吸纳党的重大理论创新成果，明确提出要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民；明确提出要把坚定“四个自信”作为建设社会主义意识形态的关键，坚持更基础、更广泛、更深厚的文化自信。聚焦信息时代发展规律，明确提出要坚持营造风清气正的网络空间。这些新思想新观点与新时代新要求同频共振，具有鲜明的时代气息。

理论意义。“九个坚持”高度凝结了党的十八大以来宣传思想工作取得的历史性成就和历史性变革的基本经验，深刻总结了宣传思想工作在实践和理论上的规律性成果，体现了党在宣传思想工作认识上的又一次飞跃。“九个坚持”是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，可以看作是习近平新时代中国特色社会主义思想的“宣传篇”，是我们今后开展宣传思想工作必须遵循的“纲”和“魂”。

实践意义。“九个坚持”深刻阐明了做好新时代宣传思想工作的目标任务、职责使命和实践要求，深刻回答了事关方向性、根本性、全局性、战略性的重大问题，具有非常强的现实针对性和指导性，为开创宣传思想工作新局面提供了基本原则、指明了实践路径，是开展新时代党的宣传思想工作必须坚定不移遵守、贯彻、落实、践行的行动指南。

深刻理解“九个坚持”的三个逻辑

内容逻辑。“九个坚持”是一个由思想引领、精神激励、舆论引导和文化支撑等内容组成的系统完备的有机整体。思想引领体现在坚持党对意识形态工作的领导权，坚持思想工作“两个巩固”，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民方面；精神激励体现在坚持培育和践行社会主义核心价值观，坚持文化自信方面；舆论引导体现在坚持提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力方面；文化支撑体现在坚持以人民为中心的创作导向，坚持营造风清气正的网络空间，坚持讲好中国故事、传播好中国声音方面。这四个方面的内容深刻回答了新形势下宣传思想工作抓什么、如何抓、抓出什么效果等重大问题，这些内容密切联系，相互贯通，缺一不可。

实践逻辑。“九个坚持”是由“一个统领”、七项国内工作举措和一项对外工作举措组成的结构清晰的有机整体。“一个统领”是坚持党对意识形态工作的领导权，这是“九个坚持”最核心的要素，确保宣传思想工作始终沿着正确的道路和方向前进。七项国内工作举措即：坚持思想工作“两个巩固”的根本任务，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民，坚持培育和践行社会主义核心价值观，坚持文化自信，坚持提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，坚持以人民为中心的创作导向，坚持营造风清气正的网络空间。一项对外工作举措即：坚持讲好中国故事、传播好中国声音，有利于营造对我国友好的国际环境。在“一个统领”下，找准了国内宣传工作的着力点，找准了国内和对外宣传工作的结合点，逻辑清晰，科学合理。

历史逻辑。“九个坚持”是总结历史、面向现实、指向未来的有机整体。我们党历来高度重视和善于开展宣传思想工作，形成了一套极为宝贵的工作经验。特别是党的十八大以来，我们党将宣传思想工作摆在全局工作的重要位置，作出了一系列重大决策，实施了一系列重大举措。“九个坚持”既是对历史经验的全面总结，也是对工作实践的理性升华，同时充分体现了对未来发展的指向性，必将推动宣传思想工作不断强起来，促进全体人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，为服务党和国家事业全局作出更大贡献。

增强贯彻“九个坚持”的三个自觉

政治自觉。要不断提高政治站位，旗帜鲜明讲政治，将贯彻落实“九个坚持”作为对“四个意识”牢固不牢固、“四个自信”坚定不坚定的具体检验，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，在宣传思想工作上同以习近平总书记为核心的党中央保持高度一致。

思想自觉。要认真学习、深入领会“九个坚持”的丰富内涵、内在逻辑和精神实质，将学习全国宣传思想工作会议精神与学习习近平新时代中国特色社会主义思想紧密结合起来，进一步统一思想，提高认识，学思践悟，融会贯通，将学习成果转化为谋划新时代宣传思想工作的清晰思路，转化为推动新时代宣传思想工作发展的实际成效。

行动自觉。牢牢把握“九个坚持”的实践要求，自觉肩负起新形势下宣传思想工作承担的举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，全面增强狠抓落实本领，锐意改革创新，勇于担当作为，以踏石留印、抓铁有痕的“钉钉子”精神确保“九个坚持”真正落到实处，努力推进宣传思想工作再上新台阶，为党和国家事业发展提供坚强思想保证和强大精神力量。 总之，“九个坚持”阐明了党的宣传思想工作的地位作用、目标任务、职责使命、实践要求，回答了宣传思想工作方向性、全局性、战略性的重大问题。推进新时代宣传思想工作不断强起来，必须以“九个坚持”为根本遵循，努力实现理论创新和实践创新良性互动，不断以思想认识新飞跃打开工作新局面。

[作者分别为中央党校（国家行政学院）教授、博士研究生]

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