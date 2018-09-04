打造高质量发展之路　携手构建更紧密的中非命运共同体——非洲各界热议习主席在中非领导人与工商界代表高层对话会暨第六届中非企业家大会开幕式上的主旨演讲

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新华社北京９月３日电 国家主席习近平３日出席中非领导人与工商界代表高层对话会暨第六届中非企业家大会开幕式并发表题为《共同迈向富裕之路》的主旨演讲，强调中国支持非洲国家参与共建“一带一路”，愿同非洲加强全方位对接，打造符合国情、包容普惠、互利共赢的高质量发展之路，共同走上让人民生活更加美好的幸福之路。

非洲各界高度评价习近平主席的主旨演讲，认为演讲为非洲国家深度参与共建“一带一路”、同中方携手构建更加紧密的中非命运共同体指明了方向。

习近平主席在演讲中指出，中国支持非洲国家参与共建“一带一路”，愿在平等互利基础上，坚持共商共建共享原则，加强同非洲全方位对接，推动政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，打造符合国情、包容普惠、互利共赢的高质量发展之路。

肯尼亚智库非洲民主与领导力研究院执行主任丹尼斯·科迪表示，互联互通帮助非洲国家实现脱贫、走向现代化，同时也推动中国企业走出去。习近平主席提出打造这样的高质量发展之路，就是在帮助非洲实现发展，解决导致非洲冲突的根源性问题。

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学教授胡特斯法·科斯坦提诺斯表示，埃塞俄比亚是非中合作的受益者，“在‘一带一路’合作框架下，埃塞俄比亚的工业园区、新机场等建设项目将有力促进埃塞俄比亚的发展”。

“我注意到近年来有越来越多的中国企业家选择到坦桑尼亚投资，为当地民众创造了大量就业机会。”坦桑尼亚发展政策研究所高级研究员布兰迪娜·基拉马说，中非合作论坛北京峰会为中国与非洲国家深化交流拓展了渠道，我们应抓住这一宝贵机遇。

埃塞俄比亚咨询公司卓越国际咨询中心首席执行官盖迪翁·杰拉塔认为，“一带一路”倡议让非洲国家在发展道路上有了更多元化的选择和更多的发展机遇，进一步增强了非中贸易和投资联系。

习近平主席指出，中非共建“一带一路”，是造福中非人民的共同繁荣之路。中国对非投资不附加任何政治条件，不干涉内政，不提强人所难的要求，注重分享发展经验，支持非洲实现民族复兴和国家繁荣。

对此，津巴布韦民主研究院院长佩齐赛·鲁汗亚深有感触。“中国强调不同国家有不同国情，有权选择不同的政治制度，从不把自己的发展方式强加于人，而西方国家却不是这样。”他表示，中国这种不附加政治条件的投资和合作，为广大非洲国家所认同，也能更好地帮助非洲国家发展经济，增进民众福祉。

在坦桑尼亚国会议员达拉利·卡夫姆看来，中国在对非洲提供援助与开展合作的同时不附加任何政治条件，是非中经贸合作不断深化的关键。他说，坦中合作近年来发展迅速，并已从传统的基础设施建设项目扩展到卫生、教育和水资源保护等领域，使得更多坦桑民众从中获益。他表示相信，非中之间越来越密切的经贸往来与多领域合作必将为非洲国家带来更多机遇。

习近平主席在演讲中表示，中国欢迎包括非洲企业家在内的世界各国企业家到中国投资兴业，也积极鼓励中国企业家到非洲开拓发展，携手共建“一带一路”。

纳米比亚经济协会主席克劳斯·沙德说，非中双方企业家应像习近平主席期望的那样，着眼长远，深耕细作，创新合作方式，承担社会责任，传播中非友谊，推动非中关系不断向前发展。

尼日利亚中国问题研究中心专家查尔斯·奥努纳伊朱说，习近平主席鼓励非中企业双向投资，这非常令人振奋。随着更多中国企业投资非洲，带来技术和管理经验，非洲本土企业将大大获益并发展壮大，从而使更多“非洲制造”产品进入国际市场。（参与记者：李斯博、王守宝、荆晶、郭骏、吴长伟、金正、张玉亮）（网站首页图：新华社图片）