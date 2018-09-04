来源：新华网

新华社北京９月３日电 题：打造更加紧密的中非命运共同体——解读习近平主席在中非合作论坛北京峰会开幕式上的主旨讲话

新华社记者

金秋北京，拥抱远道而来的朋友——

“中非友好合作前景广阔，中非全面战略合作伙伴关系发展大有可为！”

３日下午，习近平主席在中非合作论坛北京峰会开幕式上发表了题为《携手共命运 同心促发展》的主旨讲话，指引打造新时代更加紧密的中非命运共同体。

志合者，不以山海为远。

此刻，中非合作论坛方的国旗、会旗迎风飘扬，宛如织就一条多彩的希望之路，中非人民正向着更加幸福美好的未来携手前行。

新乐章：“六个携手”为共筑中非命运共同体指明方向

“合抱之手”，是中非合作论坛的会徽。绿色象征和平与发展，红色表示活力与繁荣，承载着２６亿中非人民共同发展的美好愿景。

一个是世界上最大的发展中国家，一个是发展中国家最集中的大陆，新时代中非合作之手将握得更紧。

携手打造“责任共担”“合作共赢”“幸福共享”“文化共兴”“安全共筑”“和谐共生”的中非命运共同体——习近平主席在主旨讲话中提出“六个携手”，是对中非命运共同体从理念到实践的丰富和完善，为共筑更加紧密的中非命运共同体提供根本遵循。

海不辞水，故能成其大。

历史有其规律和逻辑。共同的历史遭遇、共同的奋斗历程、共同的梦想把中国与非洲紧密相连，铸就了牢不可破的中非命运共同体。

“中非双方基于相似遭遇和共同使命，在过去的岁月里同心同向、守望相助，走出了一条特色鲜明的合作共赢之路。”习近平主席在主旨讲话中指出。

坚持真诚友好、平等相待；坚持义利相兼、以义为先；坚持发展为民、务实高效；坚持开放包容、兼收并蓄——

诚如习近平主席讲话中所说，在这条道路上，中国始终秉持真实亲诚理念和正确义利观，同非洲各国团结一心、同舟共济、携手前进。

独行快，众行远。

中非人口占世界人口近三分之一。“一带一路”建设，是共筑中非命运共同体的实践平台。

“希望东部非洲能继续从共建‘一带一路’中受益。”吉布提总统盖莱说，中国在非洲实现经济腾飞过程中发挥着十分重要的作用，在东部非洲发生的一切就足以证明这一点。

“我们已经制定并在实施一项雄心勃勃的经济金融改革计划。”乍得总统代比发出邀请：欢迎中国企业家赴中部非洲国家投资兴业。

“非洲已经觉醒！”南非总统拉马福萨说，相信通过中非互利合作、沟通对话，一定会发掘非洲和非洲人民的潜力，推动非洲实现真正的发展。

昔日“被遗忘的大陆”，今天“发展的热土”，中非合作正助力“非洲雄狮”加速奔跑。

新动力：从“十大合作计划”到“八大行动”

春华秋实，耕耘收获。

２０１５年１２月，习近平主席在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上提出的中非“十大合作计划”，如今已结出累累硕果：

亚吉铁路、蒙内铁路、乌干达水电站……一个个项目在非洲这片希望的土地上落地，助力破解基础设施不足这一制约非洲发展的最大瓶颈，并创造了近９０万个就业岗位……

中非合作就像阵阵春风，吹开了非洲发展振兴的朵朵鲜花。

中非合作论坛迎来１８岁“成人礼”之际，以打造新时代更加紧密的中非命运共同体为指引，未来３年和今后一段时间重点实施中非合作“八大行动”：

实施产业促进行动、设施联通行动、贸易便利行动、绿色发展行动、能力建设行动、健康卫生行动、人文交流行动、和平安全行动。

——这是促进高质量、可持续共同发展的新部署。

决定在华设立中国—非洲经贸博览会；在非洲新建和升级一批经贸合作区；支持非洲在２０３０年前基本实现粮食安全；决定扩大进口非洲商品特别是非资源类产品，支持非洲国家参加中国国际进口博览会；支持非洲大陆自由贸易区建设，推动中非电子商务合作……

中国保利集团总经理张振高说，一系列产业促进与贸易便利方面的务实举措，把中非各自优势和需求更好对接，将推动中非合作转型升级、迈向更高水平，为双方都带来实实在在的好处。

“非洲发展数字经济和电子商务有着巨大的空间，此次中非建立电子商务合作机制，极富战略远见，相关机制将为电子商务在非洲的业务发展创造更好的环境。”阿里巴巴合伙人赵颖说。

——这是助力非洲培育自主发展能力的新安排。

支持中国企业以投建营一体化等模式参与非洲基础设施建设，重点加强能源、交通、信息通信、跨境水资源等合作；为非洲提供５万个中国政府奖学金名额、５万个研修培训名额，为非洲培训１０００名精英人才……

基础设施、人才、资金不足是制约非洲工业化、现代化发展的三大短板。在非洲工商会联盟主席瓦基勒看来，中国为中非务实合作开创了新的时代，不仅上述发展诉求得到了满足，而且为中非双方带来了很多新的合作机遇。

“今天中国企业到非洲发展，不应只是简单搞投资、做贸易，而应把中国最好的技术、理念和经验与非洲分享。我们帮助非洲国家发展云基础设施的同时，积极培养当地ＩＴ人才，提升人员、技术等‘软实力’。”中国浪潮集团董事长孙丕恕说。

——这是为非洲人民带来更多获得感的“民生礼包”。

为非洲实施５０个绿色发展和生态环保援助项目；建设中非竹子中心，帮助非洲开发竹藤产业；优化升级５０个医疗卫生援非项目，重点援建非洲疾控中心总部，为非洲培养更多专科医生；开通更多中非直航航班；设立中国非洲研究院，实施５０个文体旅游项目；设立中非和平安全合作基金……

举措细而实，情谊浓而真。

“这些举措涵盖范围广，跟我们的生活密切相关，无论对非洲还是中国都意味着更大的机遇。”来华参会的一家肯尼亚企业负责人姆威尔说。

报道论坛的卢旺达《新时代报》记者哈德森说，中国帮助非洲人言出必行，相信新行动计划，必将带来更加丰硕的成果。

“中非合作要给中非人民带来看得见、摸得着的成果和实惠。”

“凡是答应非洲兄弟的事，就会尽心尽力办好。”

“凡是对非洲有利的事情，我们都欢迎、都支持。”

外交学院非洲研究中心主任李旦认为，在推进中非“十大合作计划”基础上，未来中方同非洲国家密切配合，重点实施“八大行动”，合作领域更广、主体更多元、路径更创新，更突出贸易便利化、绿色环保等时代主题，将造福更多中非人民。

新使命：面向未来携手解答时代命题

“张开怀抱欢迎非洲搭乘中国发展快车”“任何人都不能阻止和干扰国际社会支持非洲发展的积极行动！”……习近平主席讲话时，掌声一次次响起。

与会嘉宾热烈回应背后，是当前全球经济面临的新现实——

和平与发展仍是当今时代的主题，但霸权主义、强权政治依然存在，保护主义、单边主义不断抬头，传统安全和非传统安全问题复杂交织，国际经济合作走到了一个新的十字路口。

解答时代命题，中非肩负的时代使命更加清晰。

面向未来，独木难成林，唯有合作才能共赢。

改革开放４０周年之际，今年以来中国一系列放宽市场准入、降低关税举措， 宣示了反对保护主义、单边主义，进一步扩大开放的坚定决心。

“当前多边主义面临严峻挑战，中国坚定支持多边主义、积极维护多边秩序并推进全球治理令人赞赏。”联合国秘书长古特雷斯说。

面向未来，同舟共济，共担责任，才能行稳致远。

习近平主席在主旨讲话中说，中非要扩大各层级政治对话和政策沟通，加强在涉及彼此核心利益和重大关切问题上的相互理解和支持，密切在重大国际和地区问题上的协作配合，维护中非和广大发展中国家共同利益。

塞拉利昂首席部长弗朗西斯说，习近平主席的讲话阐释了一种全新的全球治理模式，传递出的是信任、尊重和合作共赢，而这正是非洲长期以来所期待的。

红日初升，其道大光。

中非合作的未来在年轻人。从培养青年农业科研领军人才，到向非洲青年提供职业技能培训，再到设立中非创新合作中心、邀请非洲青年来华交流……中非“八大行动”中，许多措施都着眼青年、培养青年、扶助青年。

“青年是中非关系的希望所在。”

习近平主席表示，只要中非友好的接力棒能够在青年一代手中不断相传，中非命运共同体就一定会更具生机活力，中华民族伟大复兴的中国梦和非洲人民团结振兴的非洲梦就一定能够早日实现。（记者韩洁、王希、鲁畅、白洁、朱超、丁小溪）（网站首页图：新华社图片）