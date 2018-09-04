习近平“典”亮中非未来

央视网消息：9月3日，2018年中非合作论坛北京峰会开幕，习近平出席并发表主旨演讲。

中国与非洲虽远隔重洋，但是半个多世纪以来却始终风雨同舟、休戚与共。如今，中国与非洲各国的经济文化交流更加活跃，中非全面战略合作伙伴关系发展大有可为。

“根之茂者其实遂，膏之沃者其光晔”、“海不辞水，故能成其大”……在开幕式演讲中，习近平引经据典，与非洲各国人民共叙友情、共商合作、共话未来。

论中非合作

“根之茂者其实遂，膏之沃者其光晔。”

此语出自唐朝韩愈的《答李翊书》，意思是树根繁茂，就会果实丰硕；灯油充足，灯光就会明亮。

中非双方基于相似遭遇和共同使命，在过去的岁月里同心同向、守望相助，走出了一条特色鲜明的合作共赢之路。

——中国在合作中坚持真诚友好、平等相待。13亿多中国人民始终同12亿多非洲人民同呼吸、共命运，始终尊重非洲、热爱非洲、支持非洲，坚持做到“五不”，即：不干预非洲国家探索符合国情的发展道路，不干涉非洲内政，不把自己的意志强加于人，不在对非援助中附加任何政治条件，不在对非投资融资中谋取政治私利。

——中国在合作中坚持义利相兼、以义为先。中国相信中非合作的必由之路就是发挥各自优势，把中国发展同助力非洲发展紧密结合，实现合作共赢、共同发展。

——中国在合作中坚持发展为民、务实高效。中国坚持把中非人民利益放在首位，为中非人民福祉而推进合作，让合作成果惠及中非人民。

——中国在合作中坚持开放包容、兼收并蓄。中国始终认为，非洲实现长治久安、发展振兴，是非洲人民心愿，也是国际社会责任。中国愿同国际合作伙伴一道，支持非洲和平与发展。

论中非命运共同体

“海不辞水，故能成其大。”

此句出自春秋时期管仲的《管子·形势解》，意思是大海不拒绝点滴之水，因此才能成就其浩瀚。

中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，中非早已结成休戚与共的命运共同体。我们愿同非洲人民心往一处想、劲往一处使，共筑更加紧密的中非命运共同体，为推动构建人类命运共同体树立典范。

——携手打造责任共担的中非命运共同体。

我们要扩大各层级政治对话和政策沟通，加强在涉及彼此核心利益和重大关切问题上的相互理解和支持，密切在重大国际和地区问题上的协作配合，维护中非和广大发展中国家共同利益。

——携手打造合作共赢的中非命运共同体。

我们要抓住中非发展战略对接的机遇，用好共建“一带一路”带来的重大机遇，把“一带一路”建设同落实非洲联盟《2063年议程》、联合国2030年可持续发展议程以及非洲各国发展战略相互对接，开拓新的合作空间，发掘新的合作潜力，在传统优势领域深耕厚植，在新经济领域加快培育亮点。

——携手打造幸福共享的中非命运共同体。

我们要把增进民生福祉作为发展中非关系的出发点和落脚点。

——携手打造文化共兴的中非命运共同体。

我们要促进中非文明交流互鉴、交融共存，为彼此文明复兴、文化进步、文艺繁荣提供持久助力，为中非合作提供更深厚的精神滋养。我们要扩大文化艺术、教育体育、智库媒体、妇女青年等各界人员交往，拉紧中非人民的情感纽带。

——携手打造安全共筑的中非命运共同体。

中国主张共同、综合、合作、可持续的新安全观，坚定支持非洲国家和非洲联盟等地区组织以非洲方式解决非洲问题，支持非洲落实“消弭枪声的非洲”倡议。中国愿为促进非洲和平稳定发挥建设性作用，支持非洲国家提升自主维稳维和能力。

——携手打造和谐共生的中非命运共同体。

中国愿同非洲一道，倡导绿色、低碳、循环、可持续的发展方式，共同保护青山绿水和万物生灵。中国愿同非洲加强在应对气候变化、应用清洁能源、防控荒漠化和水土流失、保护野生动植物等生态环保领域交流合作，让中国和非洲都成为人与自然和睦相处的美好家园。

论中非未来

“红日初升，其道大光。”

此句出自梁启超的《少年中国说》，意思是旭日东升，前程光明。

青年是中非关系的希望所在。习近平表示，只要中非友好的接力棒能够在青年一代手中不断相传，中非命运共同体就一定会更具生机活力，中华民族伟大复兴的中国梦和非洲人民团结振兴的非洲梦就一定能够早日实现！

在习近平提出的中非“八大行动”倡议中，许多措施都着眼青年、培养青年、扶助青年，致力于为青年提供更多就业机会、更好发展空间。

——向非洲派遣500名高级农业专家，培养青年农业科研领军人才和农民致富带头人；

——在非洲设立10个鲁班工坊，向非洲青年提供职业技能培训；

——支持设立旨在推动青年创新创业合作的中非创新合作中心；

——实施头雁计划，为非洲培训1000名精英人才；

——为非洲提供5万个中国政府奖学金名额，为非洲提供5万个研修培训名额，邀请2000名非洲青年来华交流。