法治环境是一个地区重要的软实力之一，要抓好重点环节，努力使法治成为上海核心竞争力的重要标志。

上海市依法治市领导小组今天上午举行会议，传达学习中央全面依法治国委员会第一次会议和习近平总书记重要讲话精神，推进做好全市依法治市各项工作。市委书记、市依法治市领导小组组长李强主持会议并讲话。

市委副书记、市长、市依法治市领导小组第一副组长应勇，市委副书记、市依法治市领导小组常务副组长尹弘出席。

会议指出，习近平总书记在中央全面依法治国委员会第一次会议上的重要讲话，系统阐明了全面依法治国的新理念新思想新战略，对推进全面依法治国作出总体部署，为我们落实全面依法治国基本方略、更好推进依法治市各项工作提供了根本遵循。要深刻领会、准确把握，切实在学懂弄通做实上下功夫，进一步增强做好依法治市工作的思想自觉和行动自觉。

会议指出，法治环境是一个地区重要的软实力之一，要抓好重点环节，努力使法治成为上海核心竞争力的重要标志。

科学立法要抓牢提高质量这个关键，在管用、及时、有效上下更大功夫，围绕重大国家战略和全市中心任务加强重点领域立法修法。

严格执法要聚焦有效实施这个重点，加快法治政府建设，聚焦市场主体的难点痛点堵点，深化“放管服”改革、行政执法体制改革，深入推进政务公开法治化。

公正司法要抓住深化改革这个突破口，进一步优化完善司法工作相关配套制度，为改革发展提供最优司法保障。

全民守法要抓住领导干部这个“关键少数”，各级领导干部要争当尊法学法守法用法的模范，更深入更鲜活地开展法治宣传教育。

会议指出，要强化责任落实，加强党对依法治市工作的领导。各级党委要切实负起责任，把党的领导贯彻到依法治市全过程和各方面。各级党政主要负责人要切实履行法治建设第一责任人职责。依法治市领导小组要发挥好牵头抓总的作用，整体谋划、协调推进。

市依法治市领导小组副组长和相关市领导周波、诸葛宇杰、莫负春、龚道安、徐逸波、刘晓云、张本才等出席会议。