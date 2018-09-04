习主席提中非命运共同体六个“共”：为中非合作定下基调

2018年09月04日08:25 来源：人民网-中国共产党新闻网

中国共产党新闻网北京9月4日电 （记者 万鹏）“中非友好合作前景广阔，中非全面战略合作伙伴关系发展大有可为！”3日下午，中国国家主席习近平出席2018年中非合作论坛北京峰会开幕式并发表主旨讲话，强调中非要携起手来，共同打造责任共担、合作共赢、幸福共享、文化共兴、安全共筑、和谐共生的中非命运共同体，重点实施好“八大行动”。

“习近平主席开幕式主旨讲话高屋建瓴，擘画了中非全面战略合作伙伴关系未来发展蓝图。”外交学院非洲研究中心主任李旦在参加完论坛开幕式后接受记者专访时谈到，讲话为中非合作作出了重要战略规划，全面阐述了中国加强对非关系的新理念新主张，中国对非务实合作的新行动新举措鼓舞人心。

在2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会上宣布的“十大合作计划”为中非人民带来丰硕成果，展现了中非共同的创造力、凝聚力、行动力。昨日，习近平主席在主旨讲话中提出的“八大行动”，赢得现场掌声不断，与会者以此表达对中国承诺的赞许：实施产业促进行动；实施设施联通行动；实施贸易便利行动；实施绿色发展行动；实施能力建设行动；实施健康卫生行动；实施人文交流行动；实施和平安全行动。

李旦告诉记者，这“八大行动”是对约翰内斯堡峰会上宣布的“十大合作计划”的既有继承并提质升级，表现在以下几个方面：合作领域更加宽广，施力更加精准，合作渠道和形式更有创新，参与中非合作的行为体更加多元，更加紧扣时代的主题。正如习近平主席所言“当今世界正在经历百年未有之大变局”，中非需要加强合作，联合应对时代挑战。

“海不辞水，故能成其大。”习近平主席主旨讲话借用《管子·形势解》中名句指出，中非早已结成休戚与共的命运共同体，并就“共筑更加紧密的中非命运共同体”提出新主张：携手打造责任共担、合作共赢、幸福共享、文化共兴、安全共筑、和谐共生的中非命运共同体。

就此，李旦认为，习近平主席提出的中非命运共同体的六个“共”，完美地回答了中非双方许久以来的期待：中非命运共同体在人类命运共同体当中是什么样的定位、要实现什么目标，要有什么样的内容，实施路径是什么等问题。可以说，中非命运共同体的六个“共”，为下一步中非合作定下基调，确定了战略方向，得到了中非双方充分的认可。