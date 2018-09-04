三个多小时，李强同上海媒体“掌门人”们深入谈了这些

全力打造形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，努力建成拥有强大实力的新型媒体集团

市委书记李强今天下午在主持召开我市主要新闻单位负责人座谈会时强调，要深入学习贯彻习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神，牢牢把握正确的政治方向、舆论导向、价值取向，始终坚持围绕中心、服务大局，持续深化媒体融合发展，着力抓好人才队伍建设，全力打造形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，努力建成拥有强大实力的新型媒体集团，为上海加快建设“五个中心”、卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市提供强有力的思想保证和精神力量。

市委常委、宣传部部长周慧琳，市委常委、市委秘书长诸葛宇杰出席座谈会。

三个多小时的座谈中，上海报业集团、解放日报社、文汇报社、新民晚报社，上海广播电视台及东方广播中心、融媒体中心、第一财经，东方网、澎湃新闻、界面等媒体负责人围绕学习贯彻习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神、结合自身实际做好新闻舆论工作作了发言。李强认真听取大家的体会想法和意见建议，就共同关心的问题同与会同志进行了深入交流讨论。他说，上海主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力较强，新闻舆论工作有声势、有亮点、有品牌，坚持政治家办报、办刊、办台、办新闻网站，媒体深度融合、整体转型成效明显，队伍活力不断激发。希望大家再接再厉，持续改革创新，努力走出媒体发展新路。

李强指出，习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话，为我们加强和改进新闻舆论工作提供了根本遵循,要结合上海实际，切实抓好落实。新闻媒体是党的新闻舆论工作的主阵地，要把牢政治方向，始终坚持党管媒体，始终坚持马克思主义新闻观，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要把牢舆论导向，坚持团结稳定鼓劲，正面宣传为主，提高舆论引导能力，不断巩固壮大主流思想舆论。要把牢价值取向，坚决抵制低俗庸俗媚俗，切实做到把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一。

李强强调，围绕中心、服务大局是新闻舆论工作的永恒主题。全市各媒体要坚持从党的工作全局、从上海的工作大局出发，把握阶段性宣传工作重点，结合自身定位特点，精心组织重大主题宣传。要深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，更好地强信心、聚民心、暖人心、筑同心。要集中宣传上海贯彻落实习近平总书记对上海工作指示要求的生动实践，宣传好上海经济社会发展的经验做法和上海干部群众的精气神。要善于策划，创新宣传形式，用老百姓喜闻乐见的方式，讲好上海改革发展的故事。

李强指出，网络空间已经成为人们生产生活的新空间，要深入研究媒体格局和舆论生态的深刻变化，锐意进取、改革创新，进一步做好媒体融合发展这篇大文章。要以内容建设为根本，针对受众需求，更好搭准脉搏，在新闻的深度挖掘、深度解读上下更大功夫，提供个性化、对象化、定制化的信息产品和内容服务，提升内容的竞争力。要以先进技术为支撑，用好大数据、人工智能、云计算等技术，优化媒体内容制作、存储、分发流程，加快推进移动媒体发展，促进新闻信息的准确到达、有效传播。各媒体要用好传统优势品牌，继续深耕各自领域，着力打造差异化内容格局，更好体现辨识度，做到特色更特、亮点更亮，实现分众化、特质化发展。解放日报要全力办好互联网环境下的“精品党报”，文汇报要坚持“全国人文大报”定位，新民晚报要彰显“飞入寻常百姓家” 特色，上海广播电视台要做强新闻立台，第一财经和东方网、澎湃新闻、界面等要更好发挥作用，进一步提升影响力。

李强强调，媒体竞争关键是人才竞争，媒体优势核心是人才优势。要把新闻媒体人才资源开发放在优先位置，努力造就一支政治坚定、业务精湛、作风优良、党和人民放心的新闻舆论工作队伍。要提高业务水准，不断提高政治敏锐性和鉴别力，不断掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野，不断增强脚力、眼力、脑力、笔力。要激发队伍活力，探索媒体融合发展条件下吸引人才、留住人才、用好人才的有效办法，培养造就一批名记者、名编辑、名评论员、名主持人。建立完善适应媒体融合发展的人事制度、薪酬制度，完善职业晋升机制、人才评价机制、人才激励机制，让真正想干事、能干事、干成事的人才在主流媒体有机会有职位有舞台，更好发挥作用。