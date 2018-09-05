费德勒、莎拉波娃美网爆冷无缘八强-天王天后都得服老

晨报记者 王 嫣

北京时间昨天下午，美网男单第四轮爆出大冷：2号种子费德勒在6∶3轻松拿下第一盘后，意外遭遇澳大利亚人约翰·米尔曼的绝地反击，5∶7、6∶7、6∶7无缘八强。费德勒的大满贯数，暂时停滞在“20座”。当然，有年初澳网冠军保底，瑞士人的2018赛季已经非常成功了。

这场失利之后，费德勒基本退出了年终世界第一的争夺。美网前，费德勒的冠军积分落后纳达尔2140分，如今差距进一步拉大。

小人物赢了个大的

费德勒对米尔曼的比赛，之所以被称为“大冷”，不是世界第二输给世界第55，也不是ATP“0冠选手”赢了 ATP“98冠王”，而是前三轮汗都没出的费德勒，毫无征兆地被拖入一场体能消耗战，继而出现了爆炸性的77个非受迫性失误，其中还包括10个双误，而米尔曼四盘比赛一共也就拿到162分。

另一个值得关注的数据，全场跑动距离，费德勒全场跑动距离10926.7英尺。前三轮比赛，哪怕面对澳洲一哥克耶高斯，费德勒都在2小时内结束战斗；而这场，“澳洲四哥”逼着他跑了3小时34分，比赛后半段你能看见他的疲劳，步伐跟不上了，非受迫性失误才会接连出现。

过去米尔曼10次挑战世界前十，全输了。面对20座大满贯得主费德勒，第一次站在大满贯1/8决赛的场地上，他赢了一次，一次就够了。“我有点儿不自信，我是如此景仰费德勒。显然，今天的比赛不是他的最佳表现，但这个胜利我要了。”

费德勒被热浪击倒

这已经是费德勒第18次参加美网了。2008年之前瑞士天王赢过一波五连冠，但那也是他最后一次在法拉盛夺冠，距今整整十年。

这是费德勒美网近40场比赛以来的第一次，输给一个排名50开外的选手，37岁的他这样的输球方式，又让人联想到他的高龄——今年温网就是这样，稳定挺进第二周，然后突然掉链子。似乎费德勒已经难以负荷大满贯连续四轮的战斗。就像他赛后说的那样，中央球场83%的湿度让自己特别挣扎，他也罕见地感觉到体能出现了问题。“我感觉今晚特别热，几乎呼吸不到空气，根本没有风。在这样的环境中比赛我非常挣扎，这还是我第一次遇见这种状况。”

和温网对安德森一样，费德勒这场输得也冤。后三盘盘盘见7，尤其第二盘 5∶4、40∶15领先，他的发球局，他要是拿下这两个盘点中的一个，就是盘分2∶0领先。澳大利亚人竟然连拿了3局，谁也不晓得费德勒怎么了。第三盘抢七，费德勒依然握有一个盘点，但他没能抓住米尔曼的二发。第四盘，费德勒率先破发，但正手出界把优势又还给了对手。抢七，澳洲人累积出6∶1的领先，赢得毫无压力。如此看来，费德勒1/8决赛提前出局，唯一的安慰就是不用在下一轮面对状态如日中天的德约科维奇。37岁的费德勒连续作战能力下降，已经很难抗住塞尔维亚人的攻击。

莎娃被8个双误葬送

就在费德勒出局之前，莎拉波娃也意外0∶2不敌西班牙人纳瓦罗，和去年一样止步16强。美国前总统比尔·克林顿坐在阿瑟阿什球场看台，一晚上送走了两位前赛会冠军。

莎拉波娃输球的原因，跟费德勒很像——从技术上说，是8个双误、38个非受迫性失误；但更深层次的原因还是在于30岁+的年龄。重回球场两个赛季，纵使俄罗斯姑娘再努力，状态仍难恢复到顶尖水平。“当你还是个孩子、揣着几百美元，你不知道‘未来’是什么，你也不知道你最终会成为什么样儿，你只是有一个梦。我觉得，相比那时候，现在我31岁，有机会去做任何事，人生还是轻松多了。”31岁的莎拉波娃还是乐观的。

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张帅晋级混双四强

据新华社纽约9月3日电

中国选手张帅3日与澳大利亚选手皮尔斯搭档险胜美网混双2号种子、美国的梅里查尔和奥地利的马拉克，杀入四强。这是今年29岁的张帅首次晋级四大满贯赛事的半决赛。

今年30岁的皮尔斯是主攻双打的选手，目前世界双打排名第四，去年曾达到第二。在今天历时1小时44分钟的对决中，张帅和皮尔斯首盘3∶6告负，第二盘又错失4∶2领先的大好局面，被逼入抢七，最终以9∶7险胜。美网双打的决胜盘采用直接抢十赛制以缩短时间。第三盘比赛在对手以9∶7领先取得赛点时，张帅和皮尔斯连拿4分以11∶9反败为胜。

目前，张帅还和澳大利亚选手斯托瑟搭档进入了美网女双八强，明天将与俄罗斯选手帕夫柳琴科娃和拉脱维亚选手塞瓦斯托娃的组合争夺一个四强席位。

今天女单16进8的比赛，除了莎拉波娃爆冷输于西班牙选手纳瓦罗之外，另外三场女单比赛的结果是：去年美网亚军、美国选手基丝直落两盘击败斯洛伐克选手齐布尔科娃；曾在第二轮战胜赛会2号种子、今年澳网冠军沃兹尼亚奇的乌克兰老将朱莲科2∶1淘汰16强中唯一20岁以下选手、捷克19岁小将冯德劳绍娃；日本混血选手大坂直美2∶1力挫白俄罗斯选手萨巴伦卡，首次晋级美网八强。