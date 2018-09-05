全新“欧洲国家联赛”本周开启-国家队也要升降级

晨报记者 吴铮泽

本周进入国际比赛日，各国联赛全面暂停，各支国家队将在世界杯之后第一次亮相。在欧洲区，往年的这个时候应该开始下一届欧洲杯的预选赛。但今年有所不同，本周开始，欧足联旗下的55支国家队将参与一个全新的赛事——“欧足联欧洲国家联赛”的角逐。“欧洲国家联赛”到底是怎么回事？欧洲杯预选赛什么时候踢？球员们的负担会不会加重？

欧洲国家联赛的由来

欧洲国家联赛是一项由欧洲足联主办、旗下各成员协会参加的国家级足球赛事。该赛事为跨年度举行，将取代大部分的国家队友谊赛，首届比赛将于2018年9月开启。

2013年10月，挪威足球协会主席声称欧洲足联正计划建成一个新的赛事，这项新赛事会以国家队形式进行，55个欧足联旗下的成员协会按其排名而划分成几个级别参赛。2014年3月，时任欧足联秘书长因凡蒂诺认为这项新赛事相当具有吸引力。最终，欧足联的55个成员协会于哈萨克斯坦的全体会议中通过举办欧洲国家联赛的决议。欧洲国家联赛推出的目的是让所有属于欧足联的球队得到更好的锻炼机会，这将代替以往的友谊赛，让国际足联排名相近的球队有更多切磋的机会。

该赛事两年一届，采取主客场制，会在奇数年产生一个冠军。首届比赛，55队按照2017年11月的国家队系数排名分成四级，A级和B级为4组各3队，C级为1组3队、3组各4队，D级为4组各4队。赛程为2018年9月到11月的三个国际比赛周打4至6场主客场赛事，A级4个小组冠军进入2019年6月的决赛圈，决赛圈分为两场半决赛，一场三四名决赛和一场决赛。前三级联赛各4支小组垫底队降级，后三级联赛各4支小组冠军队升级。

和欧洲杯预选赛的关系

首届欧洲国家联赛将产生4个2020年欧洲杯决赛圈的参赛名额。2020年欧洲杯将由欧洲1 3国联合举办，仍为24队，没有东道主能自动晋级。预选赛从20 19年3月开始。55队先争夺20个名额，分成10个组，前两名晋级。另外4席将通过“欧洲国家联赛”附加赛产生，ABCD四级联赛各产生一席，由各组头名参加附加赛，如果头名已经取得出线权，则顺延给当级的排名靠前球队，如果该级联赛没有4队参加附加赛 （例如A级球队大部分都能直接晋级欧洲杯），则空出的附加赛名额留给低一级联赛排名最靠前的球队。

由于每级国家联赛都将提供一支欧洲杯出线球队，这就给“D级联赛”（欧足联积分系数排名后16的球队）提供了欧洲杯预选赛之外的好机会，因为对手相对较弱。弱队看到了出线的机会，也看到了一个稳定的财源，而强队也看到了又一个冠军和又一条生财之道。

并未加重球员的负担

那么这个新增加的比赛会不会让球员更累？毕竟现在俱乐部的比赛已经让球员劳累不堪。欧足联对此解释称：“国家联赛依然在现有国际比赛日框架内进行，欧足联一直致力于寻求俱乐部和国家队足球之间的平衡。新的比赛实际上还会减轻球员和俱乐部的负担，因为这样友谊赛的旅程会更短，碰上一周双赛的比赛周，球员甚至可能比现有状况更早回到俱乐部。”

原有的欧洲杯预选赛将不再从世界杯结束后的9月份就开始，而是从次年3月开始，欧洲杯预选赛附加赛取消，这可以空出来两个比赛日，再加上一些友谊赛比赛日，球员的负担比起原来也并没有增加。

现有的友谊赛，很多变成没有意义的吸金比赛或者鸡肋垃圾时间，早就有球迷建议进行更有意义的强国锦标赛。现在欧足联官方组织，岂非美事？欧足联官网指出：“球迷早就期望有意义和有竞争性的国际足球比赛。过去偶数年会有世界杯和欧洲杯冠军，现在奇数年也有一个欧洲国家联赛冠军了。”

新增赛事也会存在问题

这个新增赛事的问题是：由于欧洲国家联赛占用的是友谊赛比赛日，这减少了其他大洲球队与欧洲球队交手的机会，也减少了这些地方邀请欧洲球队来访的机会。欧足联强调，国际比赛日仍会留下部分友谊赛供这种比赛之需，“欧足联希望球队还有和别洲球队交流的机会”，但他们也承认“友谊赛的比赛日确实变少了”。

另外，欧足联将55支国家队分成四级，也容易造成阶级固化，有可能造成强者恒强、弱者恒弱的结果。

首周焦点战

北京时间本周四晚10点，D级1组哈萨克斯坦主场对格鲁吉亚，将拉开欧洲国家联赛的序幕。

从北京时间本周四晚至下周三凌晨，每天都有赛事安排，将进行前两轮比赛。首轮为周五凌晨德国对法国，周日凌晨英格兰对西班牙。第二轮为周日凌晨法国对荷兰，下周一凌晨葡萄牙对意大利，下周二凌晨西班牙对克罗地亚。