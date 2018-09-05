晨报记者 孙俊毅

本周三被列入中国体育彩票足球竞彩项目的包括日本联赛杯、巴甲等赛事。

周三001日联杯 5日18:00大阪钢巴VS横滨水手大阪钢巴上轮联赛在主场爆冷击败川崎前锋，拿到保级关键3分，但本场联赛杯主力门将东口顺昭、中卫三浦弦太与前锋黄义助都因参加国家队赛事而缺阵。横滨水手上轮在主场击败柏雷素尔，本场比赛同样有两名主力天野纯和久保建英征战国际比赛。两队都需为保级而战，杯赛投入多少精力值得观察，不妨支持下盘。

竞彩让球推荐：

大阪钢巴 （-1）VS横滨水手负

周三002日联杯 5日18:00鹿岛鹿角VS川崎前锋

鹿岛鹿角上周末联赛负于榜首的广岛三箭，本场主力中卫昌子源、前锋安部裕葵以及外援边锋莱昂德罗都将因伤缺阵，主力后腰三竿健斗和中卫郑升炫也需出战国家队赛事。川崎前锋上轮负于大阪钢巴，本场比赛主力前锋小林悠与后腰守田英正需出战国家队赛事。鹿岛鹿角重心是亚冠，日联杯应该会以锻炼新人为主，川崎前锋更有余力出战杯赛。此前三次交手，川崎前锋对鹿岛鹿角取得三连胜。

主流机构对本场初盘开主让平半高水，后市调整为平手客队中水，显然更为重视川崎前锋。

竞彩胜平负推荐：

鹿岛鹿角VS川崎前锋 负/平

周三012巴甲 6日08:45巴西国际VS弗拉门戈

巴西国际上轮0比0战平克鲁塞罗，连续两轮收获平局，落后圣保罗3分排次席。弗拉门戈上轮在占尽优势的情况下0比1爆冷不敌塞阿拉，遭遇本赛季客场第二败，本场比赛库埃拉尔、帕克塔、皮里斯、乌戈等多人被国家队征召。

主流机构对本场初盘开平半中水，后市调整为主让平半低水或让半球高水，首选主胜，补平局。

竞彩胜平负推荐：

巴西国际VS弗拉门戈 胜/平