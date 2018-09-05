汽车媒体大咖论道太湖之滨-“智能引擎”启动汽车新传播时代

晨报记者 邬思蓓

成都车展前夕，国内多家主流汽车媒体汇集到了太湖之滨，8月29日，由新闻晨报周到主办的“智能引擎时代汽车新传播论坛”在江苏吴江举行。在这个理念创新的论坛上，传统媒体和新媒体代表济济一堂，共同为汽车行业智联化发展、汽车媒体新传播模式畅所欲言，发表各自的真知灼见。

汽车内容爆款如何生成

尽管技术的发展不断推动媒体传播和介质的迭代演化，但是无论新媒体还是传统媒体，优质内容始终是王道。那么，智能引擎时代的汽车媒体的内容规划有哪些策略？

“没有成功的媒体，只有时代的媒体”，买车大师副主编仇鑫的开场白让与会人员眼睛一亮，在海尔集团的一段工作经历，让他对海尔新媒体制作爆款话题的成功之道有了深深的感悟：有趣有料是内容爆款的基础，只有做到趣味性、话题性、差异化才有可能在海量的信息中脱颖而出。

扬子晚报汽车部主任高南佳认为传统媒体优势是公信力，一定要做优质原创内容的供应商，这些内容要直击社会和企业的痛点，才能产生影响力。

新安晚报汽车部主任王慧兰也是站在传统媒体优势的角度来表明自己的观点，做深做透行业的综述稿是传统媒体的强项，这种报道是非常见功力的，需要有很扎实的采访能力和很资深的新闻素养。

辽沈晚报副总经理武乃文通过实战经验，提出“建设性舆论监督”是机构媒体的优势，应用得当也可以为客户提供更好的服务。他认为传统媒体转型成功之路可以有多种。

汽车内容流量如何提升

纸质媒体追求发行量，新媒体追求流量，本质上都是传播力和影响力的量化指标。那么各家都有哪些法宝可以和大家分享呢？

葫芦圈创始人陈伟是传统媒体出身的新媒体人，从平台打榜实操，提升传播价值链，到如何做好结案报告，让公关部认知品牌传播力，陈伟分享了数个成功的案例，并提出了一些实际操作中的小技巧。

来自优酷汽车的商务总监蔡爽介绍了阿里体系内最新玩法，“得用户者得天下”可能是优酷的成功之道，而垂域app经营之道又为阿里体系内的其他领域提供了超强助攻，让整个生态闭环在获得高流量的同时还获得了高收益。

整合营销是引擎密码运营经理阙倚静的关键词，这家从传统媒体变身而来的新媒体平台利用自身优势，不但推出了具有时效性的图文、视频和其他优质内容，还在汽车公关领域颇有建树。

今日头条目前可谓是流量大鳄，专程而来的商务编辑郑心怡强调与平台合作的重要性，她介绍了头条的后台算法逻辑，给大家推荐了提升流量的小工具小技巧，引起了与会者的关注和兴趣。腾讯汽车区域总监丁晨强调多媒体的组合，用一些实际操作成功的案例来给出了权威背书，整合打包的建议。

汽车传播新方向在跨界整合

汽车已进入智能引擎时代，新媒体传播也是。智能引擎时代的标志是跨界,资源的跨界，行业的跨界，媒体形式的跨界等，业内高手纷纷来分享跨界合作的经验。

车语传媒总裁助理李浩说自己是一个喜欢折腾的人，他认为跨界的本质是沟通，只有沟通顺畅了才能跨得漂亮，并通过案例来提醒：跨界要学会在不稳定中寻求稳定。

天津日报总经理助理戴有信认为，与地产营销相比，汽车营销更具有国际化特点。他从车企与家居企业的跨界合作，企业党建、精准扶贫与整合传播的跨界合作，谈了报纸在整合营销中的价值。

新文化报汽车部总监康栎的见解也颇见功力，她认为跨界要用新媒体的思路，内部整合重要，外部整合更加重要，要充分用好政府资源。

整合融合，调动内部资源提升能级是杭州地铁联盟副总监雷俐娜紧接着抛出的观点，找切口一直是她所在的平台追寻的良机。

在新闻晨报汽车版主笔邬思蓓看来，智能引擎时代也在催生汽车媒体的新传播模式，曾经独领风骚的传统媒体走到了发展转型的深水区，传统媒体与新媒体的边界正在消融，只有媒体形态不断进化升级，才能更好地服务智能引擎时代的新传播需求。

此次新闻晨报周到成功举办智能引擎时代汽车新传播论坛，让传统媒体与新媒体成功跨界，让汽车领域的传播找到新玩法，甚至将引领汽车媒体未来的发展趋势，内容与传播双赢的新局面定会为之打开。