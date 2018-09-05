SUV家族领衔 斯柯达展台惊喜连连

8月31日，第二十一届成都国际汽车展览会火热开幕，奏响了“金九银十”销售旺季的序曲。斯柯达品牌柯迪亚克、柯珞克、柯米克亮相成都世纪城新国际会展中心5号馆，彰显SUV家族魅力。

柯迪亚克携5座和7座车型亮相，颇具人气，展现了作为斯柯达SUV家族“大哥”的气场与风采；柯珞克拥有8大实在配置、10大不简单科技，展台上丹霞橙、石英绿的车身颜色别具一格，吸引了不少关注的目光；6月上市的柯米克以10.99万元起的价格、智随在线互联系统等全系标配的装备成就超值性价比，赢得众多年轻消费者的青睐。今年，这三款SUV以家族阵容出击颇具增长潜力的A级SUV市场，成效显著。

展台现场还有一片区域风格独具，颇为惹眼。这里展示的斯柯达422老爷车让观众仿佛穿越了时光、空间，步入上世纪30年代的捷克姆拉达-博莱斯拉夫，从一个侧面诠释了斯柯达动人的百年风华。

斯柯达已连续15年助力环法自行车赛。本次成都车展，一辆颇具环法元素的明锐旅行车与环法最佳冲刺选手的“绿衫”向观众们传递着追求生活乐趣、享受动感活力生活的理念。

值得一提的是，本届车展斯柯达品牌还为观众准备了多个趣味互动环节、丰富的好礼相赠，消费者现场订车更有超值优惠，多重惊喜不能停。 （焦坚英）