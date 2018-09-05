雪佛兰沃兰多首发 起步价不高于12.9万元

近日，2018成都国际车展拉开帷幕，雪佛兰沃兰多首发登场并宣布预售价格：5+2座版车型起步价不高于12.9万元。同时即日起，消费者抢先预定沃兰多，即可在随车附赠的新车好礼基础上，额外获赠价值4000元的预售专属礼包，包括幻影套件包和雪佛兰智控手环。

作为雪佛兰满足年轻消费群体多元用车需求打造的全新力作，沃兰多突破了传统家轿的固有形象，以“一车多能”为核心理念，凭借极具动感张力的造型设计、5+2灵活空间布局、高效舒适的驾享操控、智能互联的潮流科技以及先进可靠的人性化配置，为年轻消费群体提供极富个性又乐享全能的用车体验。

沃兰多的设计灵感源于雪佛兰全功能运动概念车CHEVROLET FNR-X，采用全新一代家族设计语言，呈现极富张力、动感时尚的车身造型，迎合新时代年轻消费群体标榜个性、追逐潮流的审美眼光。

作为一款满足不同生活场景需求的新时代家轿，沃兰多在操控体验和燃油经济性上都有不俗表现。沃兰多搭载全新一代Ecotec双喷射涡轮增压发动机，匹配6速手自一体DSS智能启停变速箱或6速手动智能启停变速箱，最大功率120kW，最大扭矩 230N·m，百公里综合工况油耗低至6.7L。

为满足消费者对驾乘品质和科技体验的需求，沃兰多搭载了丰富的科技配置，包括39项全系标配，展现新时代家轿的强劲实力。 （黄静洁）