价值营销2.0再深化-CX-4蓝天品位升级版上市

8月31日，第二十一届成都国际车展盛大开幕。在众多品牌中，一汽马自达展台可谓人气爆棚，惊喜不断。其中阿特兹、CX-4、M X-5 RF三款最具马自达品牌特色的产品同台亮相；CX-4蓝天品位升级版车型正式上市，售价16.98万元。此外，一汽马自达价值营销2.0实现再进化，为消费者带来了更多衍生价值。可以说，在三款明星车型助阵下，CX-4与价值营销的再升级，也让一汽马自达展台更加璀璨夺目。

此次成都车展上市的CX-4蓝天品位升级版，在原有车型丰富配置基础上，加装了众多年轻客群偏好高的配置。外观方面，熏黑轮毂、车顶旅行架满足了现代消费者对个性化造型的需求；装备方面新增的智能钥匙、胎压监测、遥控车窗、四门车窗一触式升降等，更是进一步丰富了CX-4的便利性和实用性。

在今年的北京车展中，一汽马自达明确了精悍型企业发展道路，价值营销由产品价值为核心的1.0时代，正式迈进由产品价值、品牌价值和服务价值等综合价值为核心的2.0时代，为消费者实现了从看车、选车，到购车、用车全方位体验升级。而本届成都车展，价值营销2.0也实现了再次进化，在综合价值的基础上，带来了更多衍生价值。

8月初，一汽马自达推出了业内首创的“品质生活提升计划”。充分尊重目标消费者在买车、用车之外，对于智能科技、时尚、实用、有态度等生活方式和高品质生活的追求。并通过用有形优品，或无形权益等衍生价值，帮助他们更好的探索丰富多彩的人生。

作为“品质生活提升计划”的第一步，一汽马自达为新购车消费者推出了“智能生活计划”和“安全出行计划”两种智能套装，提供契合客户品味和价值观的小米有品系列装备，为他们营造出更加智慧、充满科技的生活方式。 （刘淑清）