展台互动多，销售翻花样-成都车展上演“麻辣”诱惑

8月底的成都，阳光和火锅一样火辣辣，而成都车展的火爆也让全国媒体大为惊叹！说起成都车展，与北上广车展不同的是，自27号开始，展前的各大发布就轮番上演，并且在29号达到高潮，一晚上多达6款重磅车型轮番上市/发布，这场面，堪比北上广车展。

除了发布会空前繁忙，充满成都特色的销售队伍也继续上演中国车展之最。例如销售人员的数量超过百位的上汽大众，销售人员面对站立如“群架开场”的东风标致与东风雪铁龙。成都车展的“销售人员”数量之多大有消费者进不了展台的趋势。而这一现象，也让成都车展成为了中国四大车展之最。尤其是今年，起码场面上显得尤其火爆，这是为何呢？

其实，从今年销量数据中不难看出，7月中国乘用车市场零售156.7万辆，同比下滑5.5%、环比下降7.1%。其中轿车同比下跌1%、SUV同比下跌8%，M PV同比下跌21.7%。在“中国速度”不增反降的趋势下，各车企为了完成今年的既定目标，势必将在8月底的成都车展上，拿出最佳策略与最优产品，以希望在“金九银十”中获得提升。这比4月份的北京/上海车展，11月份的广州车展，在时间节点上显得更为重要。

而从每年中国乘用车市场月度销量来看，近五年的中国乘用车市场销量在进入9月后都会出现每年的激增环节。这一销量猛增的态势，一直会持续到次年的一月。因此，对于8月底开幕的成都车展，就成为了车企“考前最后冲刺”的重要环节。

据统计，今年成都车展媒体日上，共计有30款新车上市，31款新车首发亮相，如果算上车展开幕前三天车企单独拎出上市的16款车型，成都车展期间共计发布新车数量高达77辆，而今年北京车展的发布新车数量也仅为105辆。可以说，今年成都车展如此空前的盛况，大有让广州车展“难堪”的争三之势。

由于篇幅有限，我们只能选择其中的一部分新车呈献给读者，希望能对大家选择座驾起到作用！（黄静洁）