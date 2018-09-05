第四代途胜领衔 北京现代携多款明星车型闪耀蓉城

8月31日，第21届成都国际汽车展览会正式开幕，北京现代携旗下14款明星车型重磅登场，集中展现北京现代在新能源、智能网联等领域的创新产品和科技成果。围绕年轻化和细分化的市场趋势，北京现代同台发布两款全新车型：第四代途胜全球首发；跨界旅行车逸行以8.09万元-11.99万元的价格正式上市。

此外，北京现代专门设置ENCINO昂希诺《蚁人2》互动体验区，充满趣味性的“蚁人大小屋”，让现场观众仿佛置身于电影的科幻世界中；更有智能生活方式展区，以小米智能音箱、大疆无人机等高科技智能产品，还原年轻人喜爱的智能科技生活场景，传递北京现代年轻、活力、智慧的品牌形象。

发布会现场，全球首发的第四代途胜成为众人瞩目的焦点。北京现代途胜自2005年上市以来，历经13年进化，与近100万车主共同成长，以“都市SUV常青树”的经典形象，见证着中国都市SUV的发展。无论是2013年的第二代途胜，还是2015年的第三代途胜，每一次的进化蜕变都带给消费者不一样的惊喜，推动着SUV市场的发展潮流。今天亮相的第四代途胜，正是在传承途胜经典品质与口碑的基础上，以极具颠覆性的产品力，满足年轻人的多面化用车需求，实现对自在生活的全面掌控。

定位为“自在掌控的智行SUV”的第四代途胜采用了中国专属的全新外观造型，灵感来源于建筑设计领域的结构式设计风格，用平直、有力的线条和轮廓，传递出坚固、强韧的视觉效果。第四代途胜首次搭载了现代汽车全球领先的HTRAC智能四驱控制系统，配备集成多项智能驾驶技术的“智心合一”安全系统，带给用户自在从容的驾驶体验。

本届车展现场，北京现代首款“自由派跨界旅行车”逸行正式上市，售价区间为8.09万元-11.99万元，在同级竞品中极具优势。新车共发布4款车型，提供1.6L及1.4T两种排量，共有6种车身颜色以及4种风格的内饰可供选择。以全面领先的产品力，散发出追求自由的活力气息，为用户的每一次旅行增添全新的精彩体验。逸行的推出，不仅丰富了北京现代CELESTA系列型谱，更是凭借越级的舒适体验、最强的动力表现和动感时尚的跨界设计，重新定义跨界旅行车的新价值。

作为CELESTA系列的全新产品，逸行采用了跨界旅行风格的时尚动感设计，倾瀑式格栅、LED日间行车灯与全新设计的车尾相呼应，配以流畅、优美的车身线条，以跨界的手法，为旅行车赋予了全新的产品气质。 （刘淑清）