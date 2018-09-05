让前卫豪华更触手可及-新版本DS7尊享上市

8月31日，成都国际车展正式揭幕，法式豪华汽车DS携全系明星车型惊艳亮相。“总统座驾”DS7继歌剧院、里沃利、帕西及巴士底广场版之后再迎升级，其全新版本——DS7 PERFORM ANCE LINE运动版正式上市，售价24.49-26.99万元；全新的DS7歌剧院波尔多红内饰版也正式推出。DS7自上市以来便广受市场及消费者好评，本次上市的两大全新版本，将为崇尚个性化的豪车消费者提供更动感、更奢华的用车选择。

发布会上，长安PSA执行副总裁沈明均为消费者详细介绍了DS7运动版车型的核心亮点。沈明均先生表示，DS7是DS以“无畏引领卓越”的精神，打造的一款先锋智尚SUV。其集比肩艺术品的高端设计、媲美奢侈品的精湛工艺和领先汽车行业的黑科技于一身，本次上市的DS7 PERFORM ANCE LINE运动版，把源自巴黎的奢华高雅与运动风格完美融合，正是为追求个性和运动的客户而来。

DS7 PERFORM ANCE LINE运动版摘取法国旅行文化精髓，优雅和活力并存。与其他四个DS7车型版本相比，运动版具有专属的整车运动套件。在外观套件方面，前脸的DS之翼与车尾的尾灯饰框均呈现哑光炫黑效果，在阳光下闪烁金属光泽，两者分别与“巴黎之光”全LED前大灯及3D菱格尾灯完美搭配，进一步强化运动感，魅影十足。此外，19寸双五幅亮黑轮毂，黑银双色设计充满动感。

为庆祝DS7全新车型版本上市，DS在成都车展同步开启年度团购会，推出了五重购车大礼，此外，同期亲临DS四川地区展厅的消费者均可享受车展同步价格。 （焦坚英）