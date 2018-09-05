带来更幸福的用车体验-全新东风标致408正式上市

近日，东风标致“创·新生活家轿”——全新东风标致408正式上市。全新东风标致408提供230THP与350THP两款动力选择，共推出6款车型，它不仅为中国消费者提供更具实力的用车选择、还带来更加“幸福”的用车体验。东风标致品牌总经理周海波先生表示：“全新 408让驾乘更愉悦、出行更高效、车载更智能，满足了社会中流砥柱人群的用车需求，成为事业有成、家庭幸福者的最佳搭档。”

全新东风标致408上市发布会以“感触幸福”为主题，通过现场设置不同功能的体验区，带来全感官的幸福体验，是触摸？是味道？还是一个满满的拥抱？特别编排的音乐剧向人们阐述了，全新408如何让人们在家庭、爱情和事业中取得双赢的幸福之道。

这些追逐生活、事业双平衡的人，他们大多数都处在一个向上不断攀升的状态，总比别人的需求多了一点点。对于汽车来说，他们期望空间大一点、动力强一点、配置更智能一点。全新东风标致408传承上一代的空间和动力优势，同时刷新了外观和智能配置，满足了人们对“多一点”幸福的所有期待，能够陪伴他们一起感触幸福。

全新东风标致408还为消费者准备了“幸福礼包”，凡在2018年8月29日-10月31日期间购买全新东风标致408，最高可享全额购置税补贴、6000元保险基金和24期零利率贷款优惠“礼遇”。全新东风标致408在充满竞争力的价格体系下，凭借精准的定位人群和高于竞品的产品力以及让人心动的价格礼包，相信一定会有非常突出的市场表现。 （刘淑清）