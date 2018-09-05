近日，第二十一届成都国际汽车展览会于成都世纪城新国际会展中心隆重举行，汉腾汽车携旗下新能源车型汉腾X 7 PHEV、汉腾 X 5 EV、汉腾纯电动轿车以及传统动力车型汉腾X 5、汉腾X 7S震撼亮相，其中汉腾X 7 PHEV作为汉腾汽车新能源车系的重磅车型正式在四川区域上市。汉腾X 7 PHEV此次共发布3款车型，官方指导价为22.98万-24.98万，综合补贴后售价：18.78万-20.78万。

汉腾X 7 PHEV定位于“三擎四驱智能SUV”。作为汉腾汽车新能源车型的首款力作，2017年11月上市以来，以其欧派设计、欧品科技、欧标安全、欧系性能展现出非凡魅力，凭借超前科技和不俗实力，备受市场及消费者的认可。汉腾X 7 PHEV的纯电续航里程超过60公里，每百公里综合油耗降低至1.8升，将为消费者带来更节能环保、更智能便捷、更具性价比的高品质选择。

今年4月，汉腾汽车正式发布“蓝E计划”新能源战略。其核心为“Electric energy电动能源、Excellent quality卓越品质、E life网联生活。”此次成都车展，汉腾X 7 PHEV的全面跃升，汉腾X5 EV及汉腾纯电动轿车的同台亮相，意味着“蓝E计划”正逐步落地生根。未来，汉腾汽车的新能源产品将覆盖更多平台、更多品类车型，满足市场及消费者的需求，用科技、智能保护我们共同的家园。

（焦坚英）