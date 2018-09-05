东南DX3 EV 400正式上市

8月31日，第二十一届成都国际汽车博览会在成都世纪新城国际会展中心开幕。本届车展东南展台上，东南汽车陈锋董事长出席并向大家简要介绍近段时间东南汽车的发展与成就，与此同时，还为大家重磅揭晓了新车——东南DX3 EV 400和全新一代正A级轿车。继DX3 EV于今年 3月上市后，DX 3 EV 400以更高续航里程、更高效的三元锂电池等配备，展现出东南汽车在新能源领域的技术突破，而东南全新一代正A级轿车首秀，也为热情火辣的“火锅之都”再添一剂新味。

作为东南汽车首款纯电动SUV——DX 3 EV的升级版，此次DX 3 EV 400在强劲的能效系统以及整车轻量化技术的支撑下，采用能量密度更高的三元锂电池以及电池热管理系统，最大续航里程从300km一举跃进“400+阵营”，大大满足消费者的中远程出行需求。另外，DX 3 EV 400在整体设计上沿袭东南DX 3原创设计美学，大视野全景天窗、大气饱满的尾部造型等设计，均让DX 3 EV 400较竞品车型更加夺目吸睛。

车展发布会的现场，东南汽车销售部王正璞部长正式公布了DX 3 EV 400的价格,补贴后全国统一售价8.98万起。优异的续航和快充能力、霸气出挑的外型、出色的性能表现，再加上亲民的售价，让人更加期待DX 3 EV 400上市后的表现。 （焦坚英）