明明高颜值，偏偏靠实力-深度体验第八代凯美瑞

早在去年11月广汽丰田第八代凯美瑞刚发布的时候，这车在外观造型上引起的争议就非常大，其实外观好看不好看在个人，但这巨大的反响证明了一件事，那就是第八代凯美瑞成功地吸引了人们的注意！在当前国内车市一片低迷的背景下，全新第八代凯美瑞持续热销，8月销量达到15475台，同比增幅137.1%。其中，第八代凯美瑞2.5L和混合动力车型销量占比超过60%，产品结构高端化。目前第八代凯美瑞仍有超过2万台的待交付订单，保持高质量热卖态势。

难道就凭这有争议的外观就能持续热销？答案当然是否定的。那除了外观，第八代凯美瑞还有什么能引起这么多的关注呢？在为期一周的深度试驾体验中，第八代凯美瑞为我们展示了其“碾压”同级的实力优势。

年轻外观活泼内饰让人耳目一新

如果说对于第八代凯美瑞的第一印象，那必然得说到其高颜值的时尚动感造型，既犀利灵动又不过于张扬，有着一种恰到好处的风度。这一点特别符合国人的审美喜好，想要个性但又不希望太过另类，一切都要刚刚好。

第八代凯美瑞整体外观造型展现出极为年轻的姿态，感性、灵动、奔放，强调时尚，全面颠覆了以往凯美瑞的形象。与其犀利灵动外形相呼应的是极富质感的内饰。坐进车内，Y形不对称的中控布局很是活泼，流畅的线条营造出很强的层次感；黑色钢琴烤漆搭配木纹装饰，看起来更加豪华和精致；一键启动之后，三屏互动显示、座椅通风、自动分区空调、JBL音响等纷纷起用。“TSS”系统把第八代凯美瑞“武装到牙齿”

全新第八代凯美瑞配备了丰田最新的 Toyota Safety Sense 智行安全（丰田规避碰撞辅助套装），通过毫米波雷达+摄像头实现工作，包括PCS预碰撞安全系统、LDA车道偏离警示系统、AHB自动调节远光灯系统和DRCC动态雷达巡航控制系统，为驾乘者提供周全的安全防护，为驾乘者提供周全的安全防护。

去年，北美汽车安全的权威机构IIHS（美国公路安全保险协会）正式向消费者们公布了第八代凯美瑞碰撞结果，总成绩为7个G+1个S，荣获“顶级安全+”的荣誉。这次被测试的是北美版本的第八代凯美瑞，其车身采用的是全新的GOA车身结构，具有高度的吸能和高强度的座舱，可以在发生危险碰撞时候最大可能保护车内乘客的安全。在车顶强度承压测试以及大家熟知的25%斜面小角度碰撞测试中，第八代凯美瑞以绝对的5.67分获得了毋庸置疑的优秀评价。此次美国公路协会还增加了一个对于车内主动安全装备的使用测试，而第八代凯美瑞搭载的TSS系统完美的保护了车内测试机器人的安全，进一步验证了丰田安全系统的可靠性。

极致舒适

引来“小鲜肉”车主

由于试驾这几天的天气非常炎热热，因此印象最深的就是座椅通风功能太好用了，一路开车，背后都是凉凉的舒爽。当然，出色的舒适性一直是凯美瑞的优势，第八代凯美瑞更是将这一优势发挥到了极致。

说来也巧，在试驾期间，一位85后的汽车发烧友小叶向笔者表达了对第八代凯美瑞的浓厚兴趣，仅仅路试了15分钟，小叶立马决定成为第八代凯美瑞的车主。他说：“在城市道路上行驶时，无论是变线超车还是过弯，这款车都表现了紧致的驾乘感，变线和过弯时如行云流水般干脆利落，没有一点拖泥带水。而在快速路过减震带时，颠簸感很轻，坐在后排也不会有明显的不适感。”“而且，我真的很喜欢这款车的外观，年轻时尚，完全颠覆了之前大家对凯美瑞‘大叔车’的印象。让人真的想赶紧拥有他。”

TNGA架构令人刮目相看

上个世纪70年代，丰田靠颠覆传统的“TPS”精细化生产模式站在了行业巅峰，成为了全球汽车销量和利润双料冠军。时至今日，在销量榜上依然遥遥领先的丰田却要革自己的命，推出更具颠覆性的TNGA全新理念的造车模式。所谓TNGA，是指通过对车辆基础技术的全面革新，达到一流的驾驶乐趣和更好的环保性能——从车身基本结构到发动机，都将得到大刀阔斧的改变，以实现“制造更好的汽车”。

而第八代凯美瑞就是在TNGA架构上诞生的首款中国车型，其标志性意义可想而知。在TNGA“丰田新全球架构”下实现自我颠覆的第八代凯美瑞，在外观、驾趣、安全方面拥有前所未有的优势，实实在在从内到外都得到了质的提升，这也是丰田倾注巨大的心血后得到的回报。

第八代凯美瑞的7款车型价格区间是17.98万-25.98万元，价格跨度不小，但性价比真的不是一般的高。明明有着时尚、年轻的高颜值，第八代凯美瑞却凭借强劲的实力在国内车市取得了不俗的骄人的成绩，而且还在继续发力……(黄静洁)